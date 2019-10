El futuro de Rodrigo en clave Champions

Fichando a Rodrigo no sé si hubiésemos marcado más goles. El fútbol es un juego y depende a quién saques te puede salir bien o mal. De momento, como Rodrigo no está con nosotros, tenemos que conformarnos como está. Tenemos unos magníficos goleadores que el día que entren en racha os vais a enterar». Son las palabras recientes de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid cuando le preguntaron por el fallido fichaje del delantero valencianista y su relación con la sequía del conjunto que entrena Simeone, que ha marcado solo 7 goles en las primeras 8 jornadas de LaLiga por 16 el Real Madrid y 20 el Barcelona. Ese «de momento» que deja ahí el presidente rojiblanco no tiene ahora mismo base alguna, no existe el acuerdo al que se había llegado en agosto y que el propio club colchonero incumplió y ni siquiera ha habido más conversaciones con vistas a una futura operación con el Valencia CF de cara al próximo mercado de invierno. Ni tampoco más allá.

El traspaso de Rodrigo Moreno el pasado mes de agosto tenía en los planes del máximo accionista del Valencia CF una explicación, siempre en base a las cuentas y el reflejo de ese importante ingreso en las mismas que finalmente no se produjo. Aún así, y según ha podido saber SUPER, a día de hoy Peter Lim no tiene tomada una decisión respecto a una futura venta y no va a escuchar ningún tipo de oferta al menos hasta que la temporada avance y se vea en qué nivel competitivo está el equipo después del relevo en el banquillo que se produjo en septiembre.



Precisando un poco más, la clave para que se pueda producir cualquier movimiento está en la Champions League. Va a haber calma al menos hasta que acabe la fase de grupos, cuya sexta y última jornada se disputa entre los días 10 y 11 de diciembre. En función de los resultados, de si el Valencia CF se clasifica o no para los octavos de final, se tomará una decisión. Existe la sensación de que el Atlético de Madrid intentará de nuevo fichar a Rodrigo, sobre todo si los problemas con el gol de estos primeros meses de temporada se mantienen, otra cosa es que lo pueda pagar en vista del precedente del verano.

La respuesta de Cerezo se produce apenas horas después de que el propio Rodrigo aclarase términos de lo ocurrido en verano, en las que reconoce que estuvo muy cerca de cambiar de club: «Sí, estuve muy cerca de irme. De alguna manera, intenté mantenerme al margen de esa situación, no me ayudaba. Era una situación que la veía bien. El club también lo consideraba y así me lo había transmitido. Tampoco le doy más importancia, aunque ese fue un momento complicado». De hecho, afirma que le afectó en el rendimiento y en lo personal: «sobre todo por la incertidumbre, tengo mujer, una hija... La vida no solo cambia para mí, cambia para todo mi entorno. Y eso afecta. Cuando hay dudas, pierdes el foco y no estás a lo que tienes que estar. A partir del cierre de mercado, mi rendimiento creció de manera evidente respecto a las tres primeras jornadas de Liga».

Rodrigo concluía esas reflexiones afirmando que «en el fútbol no hay nada seguro hasta que se firma un papel. Nunca me sentí ex del Valencia o jugador del Atlético. Pero no fue una desilusión quedarme en el Valencia CF o no fichar por el Atlético, no me he muerto ni nada parecido. Estoy muy bien donde estoy y vamos a seguir peleando por los objetivos».