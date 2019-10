El Valencia Basket podría recuperar a un jugador y perder a otro ante el Efes

Importante compromiso en la tercera jornada de la Euroliga para el Valencia Basket, que recibe en La Fonteta este viernes al Anadolu Efes. Un choque en el que Jaume Ponsarnau tiene la baja por lesión de Joan Sastre, y las dudas de Louis Labeyrie y Jordan Loyd. "Labeyrie va bien y este viernes veremos si puede llegar. Ya va haciendo partes del entrenamiento y está en el buen camino. La cuestión ahora es Jordan Loyd, que ha tenido un problema de rodilla. Le sacaron líquido el otro día aunque esperamos poder contar con él", explicó el preparador taronja.

En cuanto a lo que es el duelo, señaló como vital la necesidad de "jugar juntos con La Fonteta. De momento nosotros no hemos sido redondos como equipo a nivel de mentalidad y queremos serlo ante el Efes. Y si La Fonteta nos ayuda seguro que tenemos muchas más posibilidades de serlo. Aún no nos lo hemos ganado pero me reafirmo en que el compromiso del grupo es enorme y este equipo va saber jugar en este entorno y con nuestra afición".

Por último, Ponsarnau destacó que "el reto en el que estamos es muy importante y muy difícil, pero estamos con la confianza de que estamos haciendo un buen trabajo. Todo esto no tiene que servir aprendiendo de cada partido para ser todo lo buenos que queremos ser".