Trucos adelgazar: Los 10 alimentos quemagrasas más ricos para adelgazar

Adelgazar puede se duro, sobre todo si no sabes cómo hacerlo. Siempre tendemos a pensar en estrictas dietas alimenticias y duras sesiones de gimnasio a la hora de preparar nuestro cuerpo para el verano, un evento, tras los excesos de turno o bien porque nos hemos propuesto mejorar nuestro estado de forma. Pues bien, no es para tanto.

Son muchas y variadas las dietas y los trucos para adelgazar, pero cada persona es un mundo y nadie te conoce mejor que tú. Puedes acudir a tu nutricionista y este te informará de lo que puedes y no puedes comer, pero si crees que tú eres capaz de perder esos kilitos de más, te bastará con unas simples técnicas. La 'real food' es fundamental y consiste en evitar los ultraprocesados que tanto daño hacen a nuestro cuerpo a medio y largo plazo. Y no, no se trata de evitar todos esos alimentos tan ricos con los que nos chupamos los dedos, pero sí de tratar de contrarrestar las pesadas comilonas a las que no podemos ni queremos decir que no.



¿Cómo podemos disfrutar de comida quemagrasa?

Pues muy sencillo, basta con añadir a nuestra dieta esta serie de alimentos que tendrán que formar parte de nuestro menú habitual para no poner en riesgo nunca nuestra Salud y facilitar una rutina positiva que suponga un déficit calórico fácil de llevar. Estos son los mejores alimentos quemagrasas naturales:

1. Yogur desnatado

Es un perfecto aliado para mantener las grasas del abdomen a raya, ya que su calcio regula la producción del cortisol, la hormona que genera el estrés y que causa la acumulación de grasa abdominal.

2. Chocolate

El cacao hace que nuestro cuerpo use la grasa acumulada para obtener energía. Eso sí, asegúrate que cada onza que tomes (no más de dos al día) contenga más del 85%. Por si te quedan dudas de las bondades de este alimento, aquí te dejamos diez buenas razones para comer chocolate negro.

3. Manzanas

Además de ser bajas en calorías y tener un efecto saciante, las manzanas contienen pectina que ayuda a que tu cuerpo queme su propia grasa casa vez que comes una. Además, este componente tiene un importante papel en la rebaja del colesterol HDL en sangre, según diversos estudios médicos. Lee más sobre este alimento saciante.

4. Nueces

Según la Universidad de Barcelona, comer un puñado de nueces cada día ayuda a reducir la grasa abdominal.

5. Tomate

El color rojo tan característico de esta fruta se debe a que contiene licopeno, una sustancia que produce aminoácido carnitina, que favorece la quema de las grasas.

6. Guacamole

Contiene vitamina B6 que también regula el cortisol la hormona causante de almacenar la grasa del vientre. Además, lleva varios condimentos picantes, que también ayudan a adelgazar por el efecto calor que produce al organismo. Lee más sobre el guacamole y sus beneficios.

7. Limón

Comienza las mañanas con tomando un agua templada con un zumo de limón y nota todos los poderes 'quemagrasas' de esta fruta. Es muy bueno para la piel porque favorece la generación de colágeno gracias a su gran aporte de Vitamina C. Esto retrasa el envejecimiento prematuro, hace que el cuerpo cicatrice las heridas más rápido y se refuerce el sistema inmunológico. Además, protege de sufrir enfermedades crónicas cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas y otras como las cataratas. Leer más sobre lo que te puede ayudar a adelgazar el limón.

8. Té verde

Es una de las infusiones más eficaces para perder grasas. Si además le añades unas gotas de limón, no tardarás en notar su efecto mucho tiempo. De todas las variedades que existen, el té verde está considerado el más beneficioso para la salud por todos los principios que contiene. Es, como hemos dicho, muy indicado y para las dietas de adelgazamiento, tiene un gran poder depurativo y antioxidante, por lo que además posee un importante efecto anticancerígeno, ayuda en la prevención de arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Ya en las culturas orientales se relacionaba esta planta con la idea de retrasar el envejecimiento. Leer más sobre el té verde.

9. Canela

Esta especia tan común en la cocina española contiene cinamaldehído, un compuesto orgánico que activa la termogénesis en las células grasas. Te servirá como sustituto del azúcar y es que además de no engordar, esta especia permite que mejore tu organismo y que vayas con más frecuencia al baño, lo cual también es fundamental para cuidar tu salud.

10. Lentejas

Es uno de los mejores platos que podemos comer. Su alto contenido en hierro y la vitamina B12 que contienen facilitan la combustión de la grasa y la convierten en energía.



