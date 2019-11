Kevin Gameiro acelera en su recuperación

¿Podrá ayudar Kevin Gameiro este martes al Valencia CF en la 'final' de Champions con el Lille? Es difícil, pero a falta de algo más de dos días no puede descartarse del todo. El delantero francés ha vuelto en la matinal de este domingo a trabajar sobre el césped de Paterna después de la lesión muscular que le obligó a retirarse el 27 de octubre en el estadio de El Sadar.

Desde entonces el '9' se ha perdido los partidos frente a Sevilla y Espanyol por dicha lesión en la zona de los isquios. Ahora ya se entrena con intensidad en la última fase de la recuperación. Esta mañana lo ha hecho con las botas puestas, golpeando al balón, probándose en toda clase de carreras, giros y movimientos... Y todo a ello a buena intensidad.

El regreso del francés es inminente. No obstante, Celades no se está mostrando partidario de forzar ninguna recuperación y, si no es para aportar durante unos minutos frente a sus compatriotas del Lille, la vuelta de Gameiro será efectiva el sábado contra el Granada en Mestalla.

En principio, la necesidad no aprieta tanto como en pasadas citas al Valencia, ya que Rodrigo y Maxi demostraron en Cornellà-El Prat el nivel que pueden darle al ataque del Valencia CF. De un modo u otro, la sesión de este lunes, previa al partido, servirá de prueba para Gameiro. Si las sensaciones siguen siendo buenas está abierta la puerta a probarse con el grupo.