David Villa, otra vez en Mestalla

David Villa anunció el pasado miércoles día 13 de noviembre que esta será su última temporada como futbolista profesional, temporada que terminará en los próximos meses de manera oficial, ya que su actual equipo, el Vissel Kobe de la primera división japonesa -en el que también juega Andrés Iniesta, tiene que disputar las semifinales de la Copa Emperador el próximo 21 de diciembre contra el Shimizu S-Pulse.

Villa tiene 37 años en la actualidad y cuando deje el fútbol como futbolista profesional se embarcará en nuevo proyecto, también dedicado al este deporte, ya que hace unos días se convirtió en copropietario del Queensboro FC, de Estados Unidos que participará en la USL, la segunda división, a partir de la temporada 2021. El Guaje tiene también diferentes academias de fútbol a lo largo de diferentes países.

Pero antes de tendrá tiempo de recibir un merecido homenaje porque el Valencia CF ya ha iniciado los contactos con él para que entre los meses de enero y febrero de 2020 acuda a Mestalla donde se podrá despedir de una afición que lo adora. No en vano, el Valencia CF es el equipo en el que más temporadas ha militado el Guaje como futbolista profesional y con el que ganó una Copa del Rey. Al respecto, ahí están las palabras que Villa dedicó al conjunto de Mestalla el día en que anunció su retirada: "El Valencia CF es con el club que más tiempo he pasado a nivel profesional y familiar, me dio la oportunidad de tener un reconocimiento a nivel mundial y afianzarme también con la selección española, con la que había debutado ya con el Zaragoza. Mis dos hijas mayores nacieron allí y por tanto cariño tanto personal como profesional que dejé en ese paso por València".

El Valencia CF ha empezado los contactos con Villa y la predisposición del asturiano es total, por lo que las partes buscan una fecha en concreto y definir qué tipo de homenaje recibirá por parte del club y sobre todo, por parte de los aficionados valencianistas.

Así anunció David Villa que deja el fútbol profesional en activo.

Los mejores goles de David Villa con el Valencia CF.

Este es el club que ha comprado Villa en Nueva York.