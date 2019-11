"El partido me deja mal, con una sensación fea"

"El partido me deja mal, con una sensación fea"

Albert Celades, entrenador del Valencia CF, reconoce que a partir del empate a un gol del Betis su equipo no tuvo el control del juego. Para el entrenador, la derrota en el Benito Villamarín (2-1) influye de forma "negativa" en la final del miércoles en la Champions contra el Chelsea, pero asegura que los futbolistas van a resetear para preparar "lo mejor posible" un partido "tan importante" en el que el club se juega la continuidad en la mejor competición del fútbol europeo.

A continuación la rueda de prensa íntegra de Celades, que admite que el Valencia CF se desinchó después de los primeros 35 minutos del partido en Sevilla.



-¿Cómo se queda el entrenador del Valencia CF después del jarro de agua fría del 2-1 en el minuto 94?

Mal, con una sensación fea. El resultado, una derrota, siempre nos deja tristes. No estamos nada contentos con el partido. Hemos jugado 35 minutos a buen nivel. Nos empataron rápido, nos costó acabar el primer acto y no tuvimos control del juego en la segunda parte. Nos ha costado controlar el partido. Aún así, tuvimos la sensación de poder hacer un gol, creamos peligro al final del partido. Sin embargo, esa jugada a balón parado ha sido definitiva

-¿Qué valoración hace del 'golazo' final de Sergio Canales?

No lo he podido ver, no sé qué ha pasado

-¿Qué le ha faltado al Valencia CF para cerrar la banda izquierda ofensiva del Betis, por donde han hehco mucho daño en todo el partido?

Sí, sabíamos del potencial del Betis por ahí con Álex Moreno. E intentamos ajustarlo. También sabíamos que nosotros le podíamos hacer daño por su juego ofensivo, como ha sido por ejemplo en el primer gol con Ferran Torres. Al final, hay que elegir si ir para adelante o para atrás. Elegimos lo primeros e intentamos minimizar los daños en defensa. El Betis tiene jugadores de mucha calidad y así lo han demostrado

-¿Qué le ha parecido el papel de Mangala después de tantos meses sin jugar?

Muy bien, después de tanto tiempo sin jugar ha mostrado un gran nivel

-¿Ha faltado intensidad en la acción del 2-1 encajado?

En esos últimos minutos se abrió mucho el partido. Ellos estaban llegando a nuestra área y nosotros también contraatacando con peligro, pero llegamos justos al final por todo lo que se había corrido al contagolpe. No creo que haya sido una falta de intensidad, pero no puedo contestar rotundamente

-¿Cómo está Garay, podrá llegar al partido ante el Chelsea del miércoles?

Ezequiel tiene unas pequeñas molestias y hemos creído conveniente que no entrara en la convocatoria y que jugase otro

-¿Y esta derrota en Sevilla cómo puede influir en la 'final' del miércoles en la Champions?

Pues negativamente. Nosotros pensábamos sólo en este partido y en nada más. La mejor manera de llegar a un partido es ganando el anterior, pero hoy no ha podido ser. Vamos a descansar y preparar desde este domingo el partido contra el Chelsea de la mejor manera posible. Es un partido muy importante