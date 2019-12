La semana que Celades estaba esperando

El Valencia CF, por fin, disfruta de una semana limpia de competición entre medias. Seis días que el cuerpo técnico ha planificado para recargar energías después de los exigentes partidos en apenas 74 horas frente a Chelsea y Villarreal, tiempo en el que Albert Celades confía también en aligerar la enfermería de manera considerable. Mouctar Diakhaby, Geoffrey Kondogbia y Denis Cheryshev se incorporarán parcial y progresivamente a los entrenamientos con el grupo a lo largo de la semana. Los tres lo harán con la voluntad de poder ayudar a sus compañeros en el trascendental choque de la Liga de Campeones del 10 de diciembre contra el Ajax en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

En los últimos dos encuentros los futbolistas del Valencia compitieron también contra la fatiga que la plaga de lesiones ha añadido en las piernas de jugadores que apenas pueden rotar. Por ejemplo, los casos de Daniel Wass, Gabriel Paulista, José Luis Gayà, Rodrigo, Jaume Costa... y, sobre todo, Dani Parejo. El capitán ha jugado de manera consecutiva 90 minutos en 19 partidos desde finales de agosto. Las imágenes de los jugadores tendidos sobre la hierba de Mestalla se multiplicaron tanto el miércoles en la Champions como el sábado pasado en la Liga. En este contexto el necesario descanso comenzó con los dos días libres –domingo y lunes– que Celades concedió al equipo tras la victoria sobre el Submarino.

Este martes los futbolistas retomarán los entrenamientos con el foco proyectado totalmente en el derbi del próximo sábado, 7 de diciembre, contra el Levante UD. Desde las primeras tres jornadas el Valencia no había tenido ninguna semana completa para preparar un partido como va a suceder estos días. A diferencia de los parones que hubo en septiembre, octubre y noviembre por los compromisos de selecciones –cuando una plantilla como la blanquinegra pierde un buen número de internacionales–, Celades contará con todos los jugadores que estén disponibles para encadenar cuatro entrenamientos de calidad. Una situación imposible desde que la Champions entró en escena con la primera jornada jugada el 17 de septiembre en Stamford Bridge.



Guedes, Kang In y Piccini

Precisamente, la vuelta al grupo de tres jugadores importantes como son Kondogbia, Diakhaby y Cheryshev está muy próxima con el desenlace de la fase de grupos en la Liga de Campeones en el horizonte. El objetivo trazado es que dentro de una semana únicamente queden en la enfermería Guedes, Kang In Lee y Piccini. A ninguno de los tres se les espera antes de las primeras semanas de enero de 2020. Al lateral italiano, en concreto, en el mes de febrero.

Los planes con 'Diakha' y 'Kondo' son parecidos a los que siguió Francis Coquelin. El central francés ha evolucionado positivamente de la rotura muscular en el sóleo y en los próximos días se unirá al grupo con tal de probar sus sensaciones. Esta última etapa marcará si el ex de Lyon puede entrar en la convocatoria del derbi o se espera al desplazamiento a Holanda. No obstante, la entrada en el equipo será gradual y es difícil que frente al Ajax pueda ser titular, si antes no avanza con unos minutos de juego ante el Levante. La solución probable para la sanción de Garay en Ámsterdam sería la titularidad de Mangala.



Francis Coquelin apunta al once en los próximos encuentros como ya pasó contra el Submarino. La recuperación de Kondogbia de la lesión muscular en los isquios es buena, pero el regreso a la competición deberá ser también de manera paulatina. Como Cheryshev, el centroafricano tiene el Ajax en el objetivo. Eso sí, la lesión en el cuádriceps del ruso invita especialmente a la cautela por lo explosivo de su juego en la banda.

Asimismo, los próximos días van a ser fundamentales para que hombres como Gayà, Jaume Costa, Gabriel o Rodrigo dejan atrás leves molestias por la sobrecarga de minutos. Futbolistas como Coquelin o Garay se han tratado estos días en Paterna. El argentino podría descansar el sábado y volver ante el Real Madrid. Por contra, el que estará en condiciones de regresar ante el Levante es Jaume Costa, ausente por precaución en la última cita.



Wass lleva más de un mes sin poder rotar

Daniel Wass es uno de los jugadores a los que se refiere Celades cuando indica que las lesiones hacen que no puedan descansar. Tras Parejo, el danés es el que más juega. Descansó el 27 de octubre en Pamplona, desde ese día ha sumado todos los minutos en siete partidos.



Continuidad y cuidados para Mangala

El esfuerzo que hizo Garay para medirse al Chelsea le obligó a descansar contra el Villarreal y, probablemente, contra el Levante por culpa de una lesión en la zona lumbar. Mangala suma 180 minutos tras dos años casi sin jugar. Por eso, al galo hay que cuidarlo también de cualquier molestia.