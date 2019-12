"Celades está siendo muy inteligente"

LaLiga ha hecho pública este jueves una entrevista con el capitán del Valencia CF, Dani Parejo. El '10' asegura que da "gracias" a todos los que le han ayudado a mantenerse "nueve años en un club como este" y pide que "siga el sueño". El futbolista de 30 años destaca la labor que ha realizado desde su llegada, en "un momento difícil e incómodo", el técnico Albert Celades. Según el '10', el mérito catalán ha actuado con inteligencia al aprovechar la buena dinámica con la que el equipo terminó la pasada temporada. Por último, Parejo subraya que los objetivos del Valencia CF debe ser clasificarse "por tercer año consecutivo para la Champions" y competir en el resto de las competiciones en liza.



Esta es la entrevista completa de Dani Parejo para LaLiga.

Casi una década en el club

"Me siento orgulloso de llevar 9 años en un club como este. Prácticamente mi carrera como profesional la he vivido en el Valencia CF. Nueve años, que no han sido para nada sencillos. Es un orgullo poder representar al Valencia por España, Europa y el mundo, yo le doy valor a este tipo de cosas. Nueve años en un club que lucha por objetivos tan bonitos como difíciles. Es un honor poder mantener en un club así. Doy gracias a todos los que hacen posible este sueño, a mi familia, a mis amigos... y que el sueño siga"

La fuerza de un equipo

"Aquí no tenemos jugadores que ganen partidos solos, se demuestra cada jornada, que tenemos que ser un equipo durante 90 minutos para lo bueno y para lo malo. Cuando así lo hacemos más opciones tenemos de ganar, jugando como un equipo 90 minutos ganaremos muchísimos más partidos que empataremos o perderemos"



La Liga 2019/2020

"La Liga está muy bonita. Muy bonita para los jugadores y, sobre todo, para los aficionados. En especial, aficionados de equipos que están menos acostumbrados a estar en la parte alta de la tabla o menos acostumbrados a competir con los grnades. Yo soy partidario de que las ligas sean más como esta, con partidos igualados como está pasando ahora. Ojalá la Liga siga así, estoy disfrutando mucho, esa igualdad hace que le des mucho más valor a cada victoria. Da igual contra quién juegas, el premio de los tres puntos provoca una satisfacción máxima"

Goleador a balón parado

"Contento por marcar, simpre es importante meter goles. Son cinco de penalti y uno de falta, es verdad que es son un poco más fáciles, pero siempre digo que hay que marcarlos"

El papel del entrenador

El míster llegó en una situación difícil e incómoda para los jugadores y para él, por supuesto, también. Poco a poco está intentando transmitirnos su fútbol, cómo lo lee, cómo quiere que el equipo juegue cada partido, tener una identidad. Es verdad que con Marcelino teníamos una serie de automatismos claros y cambiarlos drásticamente sería un error, sobre todo, con cero margen para trabajar esas situaciones, con partidos cada tres días... El míster está siendo muy inteligente en este apartado. De vez en cuando introduce un matiz para partidos y rivales determinados porque cree que será lo mejor para el equipo"

Los objetivos

Por supuesto, vamos a competir por estar el año que viene otra vez en la Champions. Tendremos rivales a priori como el Sevilla, la Real Sociedad, que está haciendo una magnífica temporada, el Villarreal, el Athletic. Nosotros intentaremos llegar lo más lejos posible en Copa porque la de 2019 ha sido muy bonita para el Valencia CF, hicimos historia. En la Liga el objetivo del club y el equipo debe ser entrar por tercer año consecutivo en la Liga de Campeones"