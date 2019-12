Está decidido: Peter Lim vuelve y habrá fichajes en enero

La plantilla del Valencia CF no necesita refuerzos sustanciales, tiene la columna vertebral muy asentada y futbolistas importantes en los puestos vitales de un equipo de fútbol. Y lo más importante, está dando un rendimiento que se puede calificar de plenamente satisfactorio. Si acaso, necesita fichajes que se pueden calificar de 'retoques'. Sea como sea, o necesite lo que necesite, lo cierto es que el club está dispuesto a afrontarlos en este mercado invernal porque la intención es mejorar el equipo.

A tal efecto este fin de semana habrá una reunión para dar el empujón definitivo a la planificación del mercado invernal, y es que está previsto que esté en la ciudad de València el propietario del club de Mestalla, Peter Lim, para ver en directo el partido de Liga ante el Real Madrid el domingo a partir de las nueve de la noche. En este sentido, o bien sábado por la tarde, o bien domingo por la mañana, se reunirán el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, y el propietario Peter Lim para abordar los cambios en la plantilla y también las renovaciones de Carlos Soler y Ferran Torres, que terminan contrato en junio de 2020.

En cuanto a los fichajes hay que tener en cuenta que el equipo se ha metido en los octavos de final de la Liga de Campeones y esto tiene una doble influencia en la planificación. Primero económica, porque ya se ha asegurado el ingreso de 52 millones de euros, a los que hay que sumar el Market Pool, que es básicamente el reparto de 292 millones de euros entre los 32 clubes participantes, y que en ediciones anteriores supuso entre seis y siete millones de euros solo por la fase de grupos que ya ha superado el Valencia CF. Esto supone un respiro evidente para las arcas del club, con lo que se hace más factible afrontar un esfuerzo en fichajes en el mes de enero, y sobre todo, podría despejar las dudas sobre la venta de Rodrigo en el mercado de invierno. No era una decisión tomada, pero como ya informó este diario meses atrás, la posibilidad de traspasar al delantero si llegaban ofertas por él en invierno estaba sobre la mesa si el Valencia CF no se clasificaba para los octavos de final de la Champions. Y el equipo se ha metido en los octavos de final, pero sea como sea, esta decisión la ha de refrendar Peter Lim, que como quedó claro el pasado verano también en el caso Rodrigo, es quien tiene la última palabra.

¿Y qué supone retocar la plantilla? Básicamente fichar aquello que el entrenador, Albert Celades, considera prioritario y es un lateral derecho. En ese sentido, según ha podido saber este periódico, el presidente valencianista ya maneja una lista de laterales derechos que han confeccionado y filtrado Celades y el coordinador del área técnica del primer equipo, Jorge López. El técnico quiere un lateral derecho de rendimiento inmediato y sobre todo, quiere tenerlo entrenando cuanto antes mejor, es decir, a primeros del mes de enero, que es cuando se abre el mercado y la posibilidad de hacer fichas. La primera intención es fichar un lateral de perfil alto, que pueda incluso ser titular por delante de Daniel Wass, algo que daría libertad al entrenador para contar con el incombustible centrocampista danés en otras posiciones dada su polivalencia. Paralelamente, la llegada de un lateral derecho de presente podría suponer la salida del portugués Thierry Correia, ya que se espera que el italiano Cristiano Piccini esté en condiciones de incorporarse al equipo tras su lesión en el mes de febrero.

El lateral derecho es la prioridad de Celades y en lo que el club ha puesto plenamente el foco, más allá de eso sobre la mesa está la posibilidad de fichar un centrocampista con salida de balón que le pueda dar descanso a Dani Parejo. En este caso, el fichaje de un lateral derecho también puede influir, ya que si Wass pasa a ser centrocampista de banda derecha, donde Ferran se ha hecho con la titularidad, en el puzzle del centro del campo entra en juego también Carlos Soler. A ello, hay que contar con las recuperaciones de Cheryshev y Guedes para la banda izquierda. En otras palabras, para el centro del campo Celades tiene herramientas que le convencen, situación que no se da en el lateral derecho, donde ha optado por poner a Jaume Costa a pierna cambiada antes que a Correia.

En cuanto a las renovaciones de Soler y Ferran, las negociaciones están en marcha en los dos casos y más allá de que no haya una fecha límite para cerrarlas, las partes son optimistas y no hay más que ver y escuchar lo que hacen y dicen ambos futbolistas. Esto dijo Carlos Soler en la rueda de prensa previa al partido ante el Ajax: "Estamos hablando, es así, a mí me gustaría seguir más años, llevo desde los siete años aquí y si estamos hablando es por algo". Por su parte, tras marcar el 2-1 ante el Villarreal en Mestalla, Ferran celebró el gol mirando a la grada y señalándose el escudo, en una de esas imágenes de las que se dice que vale más que mil palabras.

