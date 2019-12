El Valencia insiste en Cancelo pero se abre a otros laterales

El presidente Anil Murthy regresó directamente de su viaje a Singapur hasta Valladolid para ver el partido que cerraba el año del Centenario para el Valencia CF, que acabó con empate a uno ante el Valladolid. Allí, en el estadio José Zorrilla, se presentó también el actual responsable del área técnica del club, Jorge López, que ha estado con él a lo largo de esta semana en la que se ha puesto en marcha el mercado de invierno en una nueva cita con el máximo accionista, Peter Lim. Ellos son, junto con el entrenador Albert Celades, los que van a decidir los refuerzos que necesita el equipo para competir con garantías en la segunda mitad de la temporada que arranca el próximo 4 de enero. Allí en Singapur se ha puesto todo sobre la mesa y las principales conclusiones son, tal como ha ido contando SUPER en los últimos días, que la prioridad es el refuerzo para el lateral derecho y el portugués Joao Cancelo sigue siendo el jugador deseado a pesar de que convencer al City va a resultar dificilísimo. Así es como lo ha aprobado el propio Lim, muy empeñado en la opción de Cancelo, una de sus apuestas cuando aterrizó en València.

Esto quiere decir que el Valencia CF por el momento no renuncia a su primera opción a pesar de que está perfectamente al día de que la operación es muy complicada, se podría decir hasta que se acerca al imposible. A día de hoy, el Manchester City no se ha planteado la posibilidad de ceder al internacional portugués, después de haber hecho el pasado verano una gran inversión para ficharlo cuando en esa posición ya tenía un futbolista titularísimo como Kyle Walker. En Singapur, por tanto se ha hablado también de otras opciones para el lateral derecho, siempre bajo la premisa de que ha de ser un jugador contrastado y preparado para rendir de inmediato en una posición que Celades ha tenido que ir parcheando por diferentes razones.



A pocos días de enero

El Valencia CF, a pesar de la problemática situación de su área deportiva desde la marcha de Mateu Alemany y Pablo Longoria, ha tratado de adelantarse a los acontecimientos porque una operación como la de plantear el regreso de Joao Cancelo, que ya de por sí es difícil, se puede complicar más a medida que se aproxima la apertura del mercado. De hecho, tal como han publicado en los últimos días en Italia, el Bayern Múnich habría solicitado de manera privada informes a la Juventus sobre el lateral portugués, porque se trata de uno de los futbolistas que están bajo el punto de mira del histórico club alemán.

La voluntad de Joao

Solo la voluntad del jugador podría cambiar las cosas y esa es la principal baza que está jugando el Valencia CF, que conoce a través de su representante, Jorge Mendes, que el jugador estaría encantado de volver a Mestalla si no logra reconducir su situación en el City, donde no acaba de ser el jugador importante que imaginaba el pasado verano cuando dejó la Juventus para embarcarse rumbo a la Premier League. A día de hoy, la situación de Joao Cancelo no ha cambiado. Este fin de semana Pep Guardiola volvió a dejarlo a cero en un partido vital en el que se enfrentaban segundo contera tercero. El portugués, que venía de marcar su primer gol en Inglaterra en partido de la Carabao Cup, no jugó un solo minuto con el Manchester City en el partido de la Premier ante el Leicester.