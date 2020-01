Los mejores y peores fichajes de LaLiga Santander

Odegaard, Diego Carlos y Maxi Gómez son algunos de los grandes fichajes del pasado verano y en la primera vuelta lo han demostrado. Su rendimiento, más allá de ser esperado o no, se ha convertido en una de las mejores noticias para sus respectivos equipos, a quienes han permitido con su actuación individual mejorar los resultados colectivos. Por su parte, en un caso totalmente opuesto aparecen jugadores como Joao Félix, Hazard, Borja Iglesias o Denis Suárez. Los cuatro han estado por debajo de lo esperado y no han sabido dar a sus equipos ese salto de calidad que necesitaban, algo que pueden rectificar en la segunda vuelta.

Esa cara y cruz la tienen prácticamente todos los equipos. El Sevilla por ejemplo sin ir más lejos tiene a dos jugadores claramente destacados como 'fichajes señalados' en lo positivo. Ese es el caso de Diego Carlos pero también el de Ocampos. Ambos han dejado buenas sensaciones, pero no sucede lo mismo con sus compañeros Rony Lopes, a quien Lopetegui no le ha dado oportunidades de demostrar lo contrario, De Jong, Dabbur o Chicharito. En el Villarreal, aunque Pau Torres volvía de cesión, la apuesta por él de Calleja también puede entrar dentro de 'llegadas', mientras que Ontiveros sería la mala noticia por la falta de adaptación a juego y estilo. En el Valencia Maxi Gómez, con 7 goles, ha dejado claro que es el nueve que necesitaba el bloque y Cillessen, lejos de ser un fracaso, sí ha estado por debajo de lo esperado. En la misma ciudad, en Orriols, Radoja ha sido sin duda uno de los fichajes de la primera vuelta. Ha logrado el equilibrio y ha ofrecido ese salto de calidad, mientras que Sergio León, que incluso puede salir, no ha estado a la altura de las expectativas.

Ya en líneas globales, en positivo aparecen muchos jugadores: Odegaard y su fantasía con la Real Sociedad, Chimy y su carácter y gol en Osasuna, De Jong en el medio del Barça, Cucurella en banda izquierda del Getafe, Felipe y su fantástica adaptación al Cholo Simeone y Domingos Duarte con el Granada. Todos ellos evidencian ser la cara de la moneda. La cruz serían estos jugadores: Hazard y sus escasos partidos de nivel top, Joao Félix y su tendencia de más a menos, Denis Suárez con idénticas sensaciones y sin ser un líder añadido a Aspas, Borja Iglesias y su falta de gol y juego en el Betis, Calero sin ofrecer seguridad en el Espanyol tras su buen año en el Valladolid y Gallego sin ser el '9' de Bordalás. Ahora faltará saber si algunos de ellos cambian la tendencia en la segunda vuelta.