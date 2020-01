Quique Setién sobre Rodrigo: "Me gustan todos los grandes jugadores"

Quique Setién sobre Rodrigo: "Me gustan todos los grandes jugadores" F. CALABUIG

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha comparecido en rueda de prensa previa al partido de Liga de este sábado en Mestalla ante el Valencia CF y se ha pronunciado sobre la posibilidad de que su club fiche un delantero ante la baja del uruguayo Luis Suárez por lesión, y sobre el futuro de Rodrigo Moreno, que es uno de los candidatos que maneja el conjunto catalán. De hecho, como publicó este periódico, él mismo ha sido quien ha pedido su fichaje.

Esto ha dicho Setién cuando se le ha preguntado si el Barça fichará un delantero por la lesión de Luis Suárez: "Son suposiciones que no valoro ahora, yo creo que el Barça es un gran equipo que siempre debe competir por ganarlo todo. Las lesiones no las puedes controlar y eso sí que puede influir, pero son todo hipótesis. Siempre es conveniente estar preparado por si sucede, pero no lo valoro de momento".

Y ante la pregunta de si le gusta el valencianista Rodrigo Moreno, asegura que le gustan "todos los grandes jugadores". El delantero del Valencia CF reaparecerá en Mestalla tras tres semanas lesionado, algo que a Setién no le gusta: "Es un jugador extraordinario, le puede complicar la vida a cualquiera y yo habría preferido que no hubiera jugado. Pero el nivel del Valencia CF es alto, con o sin Rodrigo".

El entrenador cántabro ha admitido que sin Suárez no tiene un jugador "específico que pueda jugar de nueve, pero la opción de Griezmann está ahí y la valoramos. No es un nueve, nueve, pero tiene capacidades y el otro día se vio en Ibiza con esos dos desmarques que leyeron muy bien sus compañeros".

También te puede interesar:

Setién pide el fichaje de Rodrigo para el Barça.

El efecto dominó del fichaje de Rodrigo por el Barça.