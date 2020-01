'Cholo' Simeone, Rafa Benítez, la lámpara y el sofá

Una de las anécdotas de la jornada se ha vivido esta mañana en sala de prensa con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Finalmente, tras varias semanas pujando por el fichaje de un delantero centro, los rojiblancos han terminado conformándose con la cesión del extremo Yannick Ferreira Carrasco. El belga que se fue del Atleti en febrero de 2018 al Dalian Proffesional por 40 millones de euros.

Carrasco no reúne el perfil de delantero que había solicitado el entrenador, cuestión que un periodista le recordó al 'Cholo' echando mano de la famosa frase que pronunció Rafa Benítez en 2003 cuando entrenaba al Valencia CF. Después de las llegadas al equipo del mediapunta Fabián Canobbio y el delantero Ricardo Oliveira, Benítez sorprendió diciendo: "He pedido un sofá, y me traen una lámpara».

Por entonces, el deseo principal del técnico era poder ampliar la estancia en València del lateral Anthony Reveillere, al que había cedido el Lyon con opción de compra. El punto de fricción se originó porque Manuel Llorente, apoyado en el criterio de García Pitarch, decidió no ejerzarla por motivos económicos. Canobbio, uruguayo, pasó con más pena que gloria, pero Oliveira brindó un notable rendimiento goleador antes de emigrar al AC Milan. Junto a ellos, también llegó en esos días Jorge López (Villarreal).

Pues bien, este viernes a Simeone se le ha recordado aquella situación para compararla con el fichaje de Carrasco, cuando lo que el argentino realmente quería para su Atlético era al delantero centro del PSG Edinson Cavani. "Benítez dijo una vez que pidió un sofá y le trajeron una lámpara, ¿se siente identificado con eso?", fue la cuestión que el 'Cholo' no contestó de muy buen grado: "No, en nada me siento identificado con esa anécdota". En su etapa anterior Carrasco, de 24 años, disputó 84 partidos con el Atlético en la Liga en los que anotó 17 goles.

"Estamos siempre en consecuencia con el club con todo lo que sucede al equipo, hablamos continuamente... Uno de los posibles era Carrasco, sucedió. Me pone contento, tiene ilusión y ganas de estar acá, la gente que tiene ganas de estar acá genera compromiso; además del punto que nos puede dar en las distintas posiciones del equipo cuando estuvo con nosotros", dijo Simeone sobre la cesión de Carrasco.

El Atlético de Madrid, eliminado de la Copa a manos de la Cultural en los octavos de final, marcha en quinta posición en la Liga, a diez puntos del líder, el Real Madrid. Los dos se miden este sábado en el Santiago Bernabéu en el derbi capitalino. La falta de gol es el gran lastre esta temporada de los del 'Cholo'. Los rojiblancos suman 22 tantos en 21 jornadas, diez menos que el Valencia CF, o 28 menos que el equipo con más goles de la Liga, el FC Barcelona (50).