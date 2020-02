Empieza el baile de centrales en el Valencia CF, Salisu, Sidnei, Jorge Saénz...

Empieza el baile de centrales que el Valencia CF está manejando para cubrir la baja del lesionado Ezequiel Garay. El defensa argentino fue operado este lunes en Gijón por el doctor Maestro de una rotura de ligamentos que se produjo en el partido del sábado pasado ante el Celta de Vigo, y estará de baja más de cinco meses, lo que, legalmente, permite al club de Mestalla incorporar a un nuevo futbolista si da de baja federativa a Garay, que es la intención.

El Valencia CF tiene sobre la mesa ya diferentes nombres y ha preguntado por centrales como Sidnei del Betis o Salisu del Valladolid, pero sus incorporaciones son muy difíciles desde el punto de vista económico porque lo que piden sus respectivos clubes por ellos está muy lejos del margen económico que tiene el club blanquinegro en el fair play financiero.

Otro nombre que ha estado sobre la mesa desde el primero momento es el de Jorge Sáenz, futbolista que en enero de 2019 el Valencia CF fichó del Tenerife. Es un joven central de 23 años que el pasado verano entró en la operación de intercambio entre el Celta y el Valencia CF por el uruguayo Maxi Gómez. Operación en la que también entró Santi Mina. El defensa tinerfeño se marchó cedido por dos temporadas al equipo de Pontevedra.

Saénz no está teniendo minutos en el conjunto gallego, de hecho solo ha jugado 131 minutos de Liga divididos en tres partidos y 173 de Copa del Rey, en dos encuentros. Sáenz es uno de los primeros nombres que el Valencia CF se planteó, como ya informó este periódico el pasado domingo, porque es una de las operaciones viables desde el punto de vista económico. En este sentido, la Cadena Cope asegura que el Celta de Vigo pide al Valencia CF los tres millones de euros de penalización que el pasado verano pactaron ambos clubes en caso de que el conjunto de Mestalla quisiera repescar a Sáenz antes de la primera temporada.

En la mañana de este martes ha habido contactos entre los directores deportivos de ambos equipos, César Sánchez del Valencia CF y Felipe Miñambres del Celta, pero tal y como ha dicho Miñambres, no hay acuerdo. El director deportivo vigués ha hablado en público en la presentación del ruso Smólov como nuevo jugador gallego y ha confirmado las conversaciones pero descarta la salida de Jorge Sáenz: "Entiendo la situación del Valencia CF pero no podemos desprendernos de Jorge Sáenz. Nos quedaríamos con tres centrales y ellos tendrían cuatro. He hablado con César Sánchez esta mañana y lo ha entendido perfectamente".



Hay que tener en cuenta que sea quien sea el futbolista que fiche el Valencia CF ahora como sustituto del lesionado Garay, no podrá jugar en la Liga de Campeones ya que el plazo para inscribir futbolista para esta competición europea ya ha terminado, el lunes por la noche era la fecha tope para enviar las listas de los jugadores inscritos a la UEFA, y en ella solo podía haber jugadores que tuvieran ficha con su club, en este caso con el Valencia CF, al cierre del mercado de invierno que fue el pasado viernes 31 de enero a las doce de la noche.

