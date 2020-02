El cálido tango de Georgina con un bailarín en presencia de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, debutó con una actuación en el Festival San Remo ante un auditorio entre el que estaba la estrella portuguesa de Juventus.





#GeorginaRodriguez #CristianoRonaldo #Georgina#cristiano

Georgina is talented in her own right, she had an amazing show yesterday night, Ronaldo was their to support her pic.twitter.com/jTwkVlNtJW