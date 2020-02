El Valencia CF tiene 6,4 millones más para el fichaje del central

LaLiga de fútbol profesional hizo públicas este jueves las cifras del límite de coste salarial de plantilla deportiva de cada club de Primera y Segunda División. El Valencia CF, que inició la temporada con 170,6 millones de euros como tope en su Fair Play Financiero, ve ahora incrementada esa cifra hasta los 177,107, lo que supone que tiene un margen de 6,43 millones más en el caso de que decida fichar un central en sustitución de Garay.

Según los datos cedidos por LaLiga, el FC Barcelona encabeza la lista con 656,429 millones de euros de límite de coste de plantilla, que se reduce en 15 millones respecto al inicio de la presente temporada cuando registró un límite de 671,429, el Real Madrid con 641,049 millones y el Atlético de Madrid con 48,500 millones de euros.

Tras ellos, aparecen el Sevilla (185.166 M ), Valencia (177,107 M), el Villarreal con 113,387 y los dos últimos equipos que superan el centenar de millones en este aspecto, el Athletic Club (103,183 M) y el Real Betis con 102,426 millones de euros. El Levante UD tiene un tope de 54,604.

El ascenso más significativo es el del Espanyol, que suma 17,6 millones más y registra un límite de 86.338 millones de euros. También registran un ascenso considerable el Getafe (63,799 millones, 7,5 más que en el inicio de curso) y el Celta de Vigo (con 68,323 actualmente y 62,123 antes).

Mientras, los equipos con el límite más escaso están el recién ascendido Granada con 37,898 millones de euros que suma 2,4 millones más que en el mes de septiembre, el Real Valladolid con 34,867 millones que sufre un ascenso de 2,8 millones de euros y, por el último, el también ascendido RCD Mallorca que cierra la lista con 33. 533 millones y que supone un 3,5 millones de euros más que al inicio de curso.

De esta manera, el total de aumento del límite salarial respecto al inicio de temporada en LaLiga ha sido de un total de 42,6 millones de euros que, tras el cierre del mercado de fichajes, se fija hasta el final del presente curso.



Límite de coste de plantilla deportiva, ¿cómo se calcula?

Este límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2019/2020 tras el mercado de invierno, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada club o SAD propone a LaLiga su límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LaLiga aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del Club.

La solicitud que tramita un club/SAD de su Límite de Coste de la Plantilla Deportiva no siempre corresponde con su límite máximo. Un club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo. Conviene aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de la Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad.

El Límite del Coste de la Plantilla Deportiva puede verse incrementado en las condiciones y con el procedimiento que se establecen en el Título III de las normas de elaboración de presupuestos de clubes y SADs.

