Más polémica con el VAR: del talón de Morales al de Gerard

El derbi entre el Villarreal y el Levante otra temporada más no va a estar exento de polémica. Si el año pasado el VAR anuló un gol al Levante en el Ciutat de València por el famoso talón de Morales, esta vez el videoarbitraje sí ha concedido el gol al Villarreal pese a la posible situación en fuera de juego de Gerard Moreno al inicio de la jugada.

En aquella ocasión el gol anulado al Levante fue clave, puesto que el Villarreal terminó ganando 0-2 en el Ciutat. Sin embargo esta vez el VAR al tirar las líneas ha querido interpretar que sí era legal, de nuevo, perjudicando al Levante viendo el precedente de Morales.

Por otro lado el entrenador del Villarreal, Calleja ya se encargó en la previa de apuntar al VAR, después del partido de la primera vuelta en Orriols: "Si no aprovechamos nuestros momentos, ellos tienen muchos impulsos buenos con los que son capaces de dar la vuelta al duelo. El claro ejemplo es el partido de ida. Hicimos un encuentro muy completo y en cinco minutos se nos escapó por unos motivos, por otros... También por el VAR y por acciones puntuales...fueron capaces de darle la vuelta a uno de los mejores partidos que hemos hecho esta temporada", dijo el madrileño.



"El talón en esa jugada es más grande de lo que se espera (risas). al margen de si es o no fuera de juego, se debería valorar si por esos 2 cm sale beneficiado el equipo en el gol. La jugada acaba en gol, pero no viene porque yo me aproveche. Al contrario, yo me estoy saliendo hacia fuera. No es una jugada en la que el talón sea la parte con la marque el gol. Igual que hay interpretaciones en el juego, también se debería poder interpretar estas jugadas." Esto dijo José Luis Morales sobre la jugada que ya perjudicó al Levante la pasada temporada en un partido clave para la permanencia y que a la postre terminó perdiendo.