¿Le pueden quitar la Premier 2014 al Manchester City?

El futuro del Manchester City ha medio plazo se está poniendo negro. La UEFA confirmó la dura sanción de dos años sin disputar la UEFA Champions League al equipo 'Cityzen', además de una multa económica de treinta millones de euros por irregularidades en el Fair Play Financiero en cuanto a los patrocinios presentados. Pese a que el equipo de Mánchester ya ha advertido de que recurrirá, según The Guardian la investigación de la Football Association (FA) está en curso por los mismos motivos y las sanciones podrían ser retroactivas, es decir, podrían perder el título de la Premier League de 2013/14.

El título ganado por el City con Manuel Pellegrini en el banquillo (el cuarto de la historia del club) podría perderlo. Aunque la FA todavía no ha acusado oficialmente al club se investigan estas irregularidades económicas y puesto que se produjo durante los ejercicios comprendidos entre 2012-2016, Daily Mail y The Express indican que las posibles sanciones serían con carácter retroactivo y hasta la posible pérdida de puntos sería aplicada a esas temporadas. No obstante la normativa de la Premier League es más relajada que la de la UEFA.

Así pues el Liverpool, que este año puede levantar su primer título de la liga inglesa desde que tiene la nueva denominación, tendría su segundo entorchado de la Premier League de golpe, después del famoso resbalón de Steven Gerrard, que podría redimirse.



