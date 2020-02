Cuarto empate consecutivo del Valencia Mestalla

El Valencia Mestalla cosechó su cuarto empate consecutivo, en esta ocasión sin goles ante el CF Badalona (0-0) en el Antonio Puchades, en un encuentro muy disputado en el que el filial fue mejor que su rival durante muchas fases, en el que creó ocasiones, algunas muy claras, pero en el que careció de acierto en los metros finales. Los de Chema Sanz lo intentaron hasta el final, pero se les sigue resistiendo la victoria pese a sus merecimientos jornada tras jornada.

Los valencianistas salieron al césped con el objetivo prioritario de marcar pronto. Y lo hizo con buen fútbol y ambición. En el minuto 9 una asistencia de Koba Lein a Neftali no encontró rematador por la rápida acción de la zaga visitante. Y en el 13 un zapatazo de Pol Valentín fue respondido por Morales con una gran parada. La necesidad de los puntos les daba un plus de intensidad que se reflejaba sobre el césped. Era cuestión de encontrar el momento perfecto para abrir la lata del CF Badalona, que dio el susto con un cabezazo de Maxi pasada la media hora de juego que salió por poco.

Estaba siendo una primera parte equilibrada con dos equipos necesitados de puntuar. Por ese motivo se vieron muchos errores en los pases por la precipitación de querer llegar pronto al área contraria. Sin embargo, faltaba ese último pase entre líneas en el filial para poder inaugurar el marcador que ya no se movería.

Tras el descanso, el Valencia Mestalla gozó de una buena ocasión en el minuto 53 en un remate de cabeza de Neftali que se le marchó fuera por poco. Chema Sanz hizo dos cambios a la vez antes de la hora de juego. Esquerdo y Moyano aportaban aire fresco en el eje del centro del campo y velocidad por banda. Había que mover el árbol para encontrar la mejor fruta. Un centro chut envenenado de Adrián Guerrero obligó a Morales a enviar a córner. Y la oportunidad más clara llegó en el minuto 62 con un remate de cabeza de Sergio Moreno que dio en el larguero con el meta ya batido. Una pena.

Eran los mejores minutos de los blanquinegros y Sebas Moyano, en un mano a mano, se estrelló en Morales en otra buena jugada blanquinegra. No llegaba el gol. Jordi Sánchez, con la zurda, no ajustó su remate. Era un monólogo valencianista ante un rival que sólo creaba peligro en acciones a balón parado. Pese a ello, en una contra rápida, Chema Moreno no pudo definir en el minuto 87, pero el peso del partido lo llevaba el VCF Mestalla que no marcó y sumó su cuarto empate consecutivo.



Ficha técnica



0. VCF Mestalla: Cristian Rivero, Pol Valentín, Guillem Molina, David Castro, Adrián Guerrero ©, Adri Gómez, Koba Lein (Vicente Esquerdo, m. 58), Yunus Musah, Neftali Manzambi (Sebas Moyano, m. 58), Jordi Sánchez y Sergio Moreno.

0. CF Badalona: Morales ©, Valentín, Robusté, Carbó, Robert, Maxi (Cris Montes, m. 59), Kilian (Moyano, m. 78), Alvarado, Pelón, Chema Moreno y Hugo (J. Lasso, m. 71).

Árbitro: Ruipérez Marín, del comité castellano-leonés. Mostró tarjeta amarilla a Adri Gómez y Sebas Moyano del VCF Mestalla, y a Robusté y Carbó del CF Badalona.

Incidencias: partido correspondiente a la 26ª jornada de Liga en el Grupo III de Segunda B, disputado este domingo, a las 12 horas, en el estadio Antonio Puchades ante unos 800 espectadores.