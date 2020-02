César avanza en la negociación por Feddal

Todo apunta a que el club no va a esperar a los 15 días que tiene desde el momento en que reciba el OK para fichar. Valencia y Real Betis negocian por el marroquí Zou Feddal y César Sánchez podría estar cerca de cerrar el acuerdo por el que el jugador llegará cedido hasta final de temporada, si bien todavía no se ha llegado a un entendimiento definitivo con la cláusula de compra obligada. Es este el punto que más está haciendo trabajar en la negociación, porque la idea del club pasaba por no comprometerse de cara a la próxima temporada y está tratando hasta el final de que sea así, aunque la situación de alarma en la defensa del Valencia CF le puede obligar a claudicar en este sentido.

El Valencia CF ya está preparado para fichar al sustituto de Garay. El club cumplió este miércoles con el trámite de trasladar a la Federación Española de Fútbol la inscripción de un nuevo futbolista para cubrir la baja de larga duración de Ezequiel Garay, dentro del plazo de un mes desde que se produjo la lesión que existe para hacerlo. El club espera ahora que en dos o tres días tendrá el OK de la RFEF o de LaLiga para poder proceder al fichaje del central. Las negociaciones de César Sánchez con el Betis por Feddal están muy avanzadas, aunque no cerradas.

También en el Betis hay dudas y la posible salida del marroquí se trató incluso en la última reunión del consejo de administración heliopolitano. La idea es que, si hay posibilidad, no quieren perder la posibilidad de hacer caja con el jugador, al que le queda solo un año más de contrato con el Betis y no está entrando en los planes del entrenador desde hace un tiempo. Para darle salida, estiman necesario recuperar con creces la inversión que hicieron en su día para ficharlo del Alavés, que fue de 2,5 millones de euros.

Aunque el acuerdo, en cualquier caso, no sería posible hasta después del partido que ambos equipos disputarán el sábado en Mestalla. Sobre todo porque Zou Feddal podría ser titular en el mismo, pero con el Betis, no con el Valencia CF. La ausencia de Marc Bartra por sanción puede provocar que el jugador se despida precisamente al que en pocos días podría ser su nuevo equipo. Para el conjunto de Rubi, inmerso también en una mala racha de resultados, ganar en Mestalla es quizá su última opción para engancharse a la lucha por la Europa League, un partido en el que tiene la baja importantísima de Marc Bartra por sanción en el centro de la defensa.

No lo están poniendo fácil el club verdiblanco y su entrenador, a pesar de que el futbolista no ha entrado en el equipo después de su expulsión el pasado 5 de enero en el partido ante el Alavés, con la única excepción del compromiso de la Copa ante el Rayo Vallecano en el que el Betis cayó eliminado.