David Villa: "Soy un valencianista más desde la distancia"

Este próximo sábado en Mestalla se rendirá homenaje al 'Guaje' David Villa, que dejó huella en sus cinco temporadas como valencianista, en las que marcó 129 goles y conquistó el título de Copa de 2008. Antes de que llegue el gran día ha realizado unas declaraciones a través de los medios oficiales del Valencia CF, donde ha mostrado su agradecimiento por el homenaje y está confiado en que con el apoyo de la afición "que siempre ha estado ahí", el equipo logre sus objetivos.



Entrevista

¿Qué supone volver a Mestalla para recibir el homenaje de la afición?

Para mí volver a Mestalla siempre es especial por lo que supone para mí como persona, por los recuerdos vividos allí, por todo lo que he disfrutado y en este caso, encima recibir un homenaje por parte del club y de la afición, a mí me hace sentir muy orgulloso.



¿Qué significó el Valencia CF en su carrera profesional?

Significó una parte muy importante en mi carrera, es el sitio donde más tiempo he pasado, a nivel futbolístico y personal me lo dio todo, estoy muy contento a nivel personal de haber tomado la decisión de llegar allí. Voy a estar siempre agradecido, soy un valencianista más desde la distancia, pero el recuerdo y mi cariño va a perdurar por siempre.



¿Qué momento o anécdota de su etapa valencianista nunca olvidará?

El título de Copa, he vivido momentos muy buenos, pero ese es el principal. Darle un título a un club tan histórico como el Valencia CF es algo que me enorgullece mucho y pese a que me hubiera gustado dar muchos más, tengo ese gran recuerdo de la Copa de 2008 que estará en los recuerdos para siempre.



Anotó 129 goles, si tuviera que elegir tres€ ¿cuáles serían?

No sabría, hay muchos donde elegir, quizá el del centro del campo contra el RC Deportivo, el de San Siro ante el FC Inter de falta, los goles en la eliminatoria loca contra el Werder Bremen€ hay muchos goles importantes que guardo en el recuerdo y difícil quedarme con uno. Quizá alguno de estos que he normado.



¿Cómo ve al equipo? A pesar de los últimos resultados, ¿están a tiempo de todo?

El equipo está pasando por una situación difícil de resultados ahora mismo, en este sentido siempre soy positivo, pienso que aún queda mucha temporada por delante, es verdad que cada vez queda menos tiempo, pero confío en que haya una remontada y una reacción, ojalá pueda ser este sábado y después de ganar el sábado, el equipo encamine el rumbo para conseguir todas las metas posibles a final de temporada.



¿La afición de Mestalla es una de las fuerzas del Valencia CF y es capaz de llevar en volandas al equipo a conseguir los objetivos?

La afición del Valencia CF, si no es lo más importante, es una de las cosas más importantes que el club tiene. Es una afición que sabe cuando el equipo necesita el apoyo, como ahora en este momento, van a estar ahí siempre, en las buenas y en las malas, no tengo ninguna duda. En mis cinco años como valencianista viví las dos vertientes y la afición siempre ha estado ahí, confío en que, una vez más, va a llevar en volandas al equipo e intentará ayudar para que esta situación cambie y al final se consiga lo principal para todos, que es el bien del Valencia CF.