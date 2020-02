Reunión entre César y el Betis por el fichaje de Feddal

El partido que ha enfrentado a Betis y Valencia CF en Mestalla no ha servido para que ambos clubes acerquen posturas sobre el caso Feddal. El conjunto de Mestalla quiere fichar al defensa del equipo andaluz y a pesar de que este mismo domingo ha habido negociacones, lo cierto es que se han cerrado sin acuerdo. El Betis regresa a Sevilla y con él el futbolista de origen marroquí.

Durante el día de ayer el director deportivo del Valencia CF, César Sánchez, estuvo negociando con el Betis pero sin acuerdo. César estuvo incluso durante la mañana en el hotel de concentración del equipo verdiblanco y hasta se le vio hablando en el Palco Vip del estadio de Mestalla con Alexis Trujillo, director deportivo del Betis.

De momento las diferencias están en que el Valencia CF quiere a Zouhair Feddal en calidad de cedido pero al mismo tiempo no quiere comprometerse a pagar por el jugador, es decir, lo que quiere es una cesión limpia y pagar por ella. El Betis se ha mostrado partidario de que Feddal salga a estas alturas de la temporada pero no en las condiciones que quiere el Valencia CF. Por estadística Feddal está es el tercer o cuarto central del Betis, sin ir más lejos en Mestalla el central Marc Bartra era baja por acumulación de tarjetas amarillas pero el técnico del equipo andaluz, Rubi, optó por el portugués Sidnei en el once titular y el jugador africano vio todo el partido desde el banquillo. Feddal no es titular pero el Betis quiere que el Valencia CF se comprometa a pagar por él. Una posible solución podría estar en incluir en la cesión una serie de pagos por objetivos deportivos tanto individules del jugador -como cantidad de minutos o partidos jugados con la camiseta del Valencia CF- o objetivos deportivos del equipo, es decir, si entra en Liga de Campeones o en Europa League.

En los próximos días se pueden reanudar las negociaciones, que está llevando César Sánchez, ya que a pesar de que no habido acuerdo, el Valencia CF no da por descartado el fichaje, ya que es una petición de Albert Celades.

