Calleja estalla contra el árbitro y el VAR en San Mamés

Tras la derrota en San Mamés con un polémico penalti y su expulsión, por protestar la decisión del colegiado y el VAR, el técnico del Villarreal CF Javi Calleja estalló en la sala de prensa, donde mostró su indignación por la labor arbitral en este encuentro que enfrentaba a su equipo con el Athletic, y que calificó de "clave" en el resultado final.

Unas declaraciones muy duras especialmente hacia el colegiado catalán Medié Jiménez y también a la labor del extremeño Gil Manzano en la sala VOR. "La actuación del arbitro ha sido clave con su disparidad de criterios hacia un lado en jugadas decisivas, acompañado por las decisiones el VAR que nos han perjudicado, como en otros partidos con el mismo árbitro", lamentaba Calleja.

"Siempre que le toca arbitrarnos en todas las jugadas polémicas tiene un color que no es el amarillo. En esta ocasión me parece escandaloso. La roja -a Capa- por la entrada a Santi Cazorla es clara y en el primer penalti no entiendo que no le corrija el VAR. El jugador no se puede cortar los brazos", dijo visiblemente enfadado.

La jugada del primero de los dos penaltis que señalaron en contra del Villarreal, en el minuto 54 de partido y con empate a cero en el marcador, se produjo tras un remate de Iñaki Williams que acabó rebotando en el brazo de Pau Torres. La posición del central es natural y el brazo está muy pegado al cuerpo, pero Medié Jiménez señaló penalti y la decisión no cambió tampoco con la revisión a través del VAR. Así, Raúl García ponía el 1-0 en el marcador que acabaría siendo además el resultado definitivo del choque.

Javier Calleja, tal como reflejó posteriormente el acta de Medié Jiménez, fue expulsado por el siguiente motivo en el minuto 55: "Protestar de forma reiterada, una decisión mía, gritando y gesticulando". El técnico, que además había protestado una entrada a Cazorla "con los tacos por delante a la altura de la rodilla", confesó sentir "impotencia": "No entiendo las decisiones arbitrales. A partir de ahora me imagino que todas las manos en el área serán penalti. También el VAR ha estado rápido para decidir en la mano de Albiol y en el posible penalti que ha habido a Alcácer al final ni se lo ha planteado". Se refiere a una una caída de Paco Alcácer ante Núñez, en la que el delantero amarillo pidió penalti.