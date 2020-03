Champions y ligas son prioridad por economía

La Eurocopa corre serio peligro por una cuestión práctica. Los especialistas advierten que es la competición menos difícil de sacrificar y en la que sería más sencillo amortiguar el impacto de un cambio de fechas. La gran competición de selecciones en Europa no se anularía, pero se llevaría al verano de 2021. Es una cuestión deportiva y económica. Esto último es determinante, no finalizar las ligas o la Champions –en menor medida la Europa League– sería un desastre en términos de presupuestos y pérdidas. Ahora mismo, las grandes ligas buscan fechas y todas las partes están de acuerdo en ganar jornadas en el tiempo previsto para la Eurocopa. Como advirtió Javier Tebas, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga van de la mano, y esa unión les concede una posición de fuerza.

La buena voluntad de federaciones y ligas (más clubes y futbolistas) es lo único que puede evitar el baño de sangre en una situación extrema y complicada. Tebas, máximo responsable de LaLiga, está convencido de que se va a terminar... pero no se descarta hacerlo a puerta cerrada. Depende de cuando se consiga estabilizar la pandemia. «Nos queda un 25 por ciento de la temporada por jugar y todo el presupuesto habrá que revisarlo, ese es el daño que puede ocurrir si no se termina la competición», reiteró en el programa Tiempo de Juego de la cadena COPE. «El coronavirus es un tema de salud y para la salud están los médicos, nosotros estamos para dar una solución al problema económico que se va a plantear, qué pasa con los cerca de cien contratos audiovisuales que tenemos en todo el mundo. Si no retransmites la señal no vas a poder cobrar, eso está claro», explicó Tebas. Lo mismo sucede en clave Champions, por eso, la UEFA estaría abierta a aplazar la Eurocopa. Salvar la Liga de Campeones es básico y hay muchos millones en juego. Es un efecto dominó: el desenlece de esta temporada influye en premios, campeón y clasificados para la 2020/21.