"Quiero que toméis conciencia con el COVID-19. Aún no lo hemos vencido"

La Asociación China de Fútbol ha sido la encargada de publicar, esta mañana, que el internacional Wu Lei es uno de los seis casos positivos del RCD Espanyol.

La entidad perica ha anunciado hoy que cuatro de ellos ya han recibido el alta (uno de ellos es el atacante de 28 años), mientras que los otros dos siguen con síntomas leves en el centro hospitalario.

El internacional ha aprovechado la publicación de su nombre para mandar un mensaje de calma a través de las redes sociales. «Como ya sabéis estoy infectado por COVID-19. Ya estoy en mi casa para inicial la cuarentena. Mentalmente estoy bien, fuerte y mis síntomas ya casi han desaparecido. También me han hecho una serie de pruebas en mis pulmones y un TAC, y los resultados han sido muy buenos. Os quiero dar las gracias por todos los mensajes de ánimo», expresó el internacional. A su vez, no dudó en mandar un mensaje de reflexión para todos los aficionados. «Quiero que toméis conciencia del COVID-19. Aún no lo hemos vencido. Seguid las indicaciones sanitarias, lavaos las manos a menudo y no salgáis de casa. ¡Estoy convencido de que venceremos!».

El Espanyol es uno de los clubes de LaLiga con casos positivos detectados. También se encuentra en esta lista el Valencia CF, con un 35 por ciento de la plantilla contagiada del virus, o el Alavés, con quince positivos en la entidad. El director general del Leganés, Martín Ortega, también se encuentra en este listado.