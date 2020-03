Garay a Tamara Gorro: "Cuando acabe la cuarentena no vas a tener casa donde correr"

Merienda, juegos, risas, canciones, baile, fotos de sus diez años de matrimonio, besos a través de la puerta... Así transcurrió el directo que a través de Instagram regalaron Ezequiel Garay y Tamara Gorro a sus miles de seguidores. Casi una hora divertida y llena de anécdotas en la que nos enteramos de muchas cosas que no sabíamos, como por ejemplo que el central del Valencia Cf es sonámbulo. En medio de la conversación, así lo reveló la influencer: "Y tú eres sonámbulo, que cuando jugabas en el Benfica te has llegado a ir en calzoncillos a la calle", entre las muestras de sorpresa de los cerca de 30.000 seguidotres conectados que llegó a tener la sesión.

¿Qué odias más de Instagram y de las redes sociales? Es una de las muchas preguntas que Tamara iba sacando de una gran caja y que le habían formulado los miembros de su 'familia virtual'. La respuesta de Garay deja muy clara su manera de pensar: Instagram, Twitter... Es muy fácil, lo que más me molesta ahí es la crítica fácil. Hablo en mi sentido, en el de mi mundo que es el fútbol, la crítica fácil es cuando critican algo y no tienen ni idea". "Pero todo el mundo tiene crítica, la gente critica al peluquero, al frutero...", le argumentaba Tamara. "Pues eso es lo que no me gusta", sentencia el argentino.

Durante casi una hora salieron muchas interioridades de la pareja, porque la gente les pedía sobre todo que se hicieran el uno al otro preguntas comprometidas. A Tamara, por ejemplo, no le gusta de su marido que hable "en argentino, porque hablas muy deprisa, lo haces aposta, y no me entero. ¿Y sabes que no me gusta tampoco? Que te tiras demasiados pedos y estoy hasta el gorro. ¿Dime cuándo me has visto a mi tirarme un pedo, a no ser que se me haya caído claro?". "Porque te da vergüenza", le responde Ezequiel. "Una cosa es un pedo y es ya por costumbre, te tiras pedos excesivos, innecesarios...". Y la respuesta final de Garay: "Pero eso es bueno, lo malo es lo que tú haces, tú que te los aguantas y eso hace mal ahí".

En la conversación entre ambos no podía faltar, claro, el sexo: "Cuando me dejen salir de esta cuarentena no vas a tener casa donde correr", le dice el jugador. "¿Quieres decir que vamos a hacer el amor a todas horas?".