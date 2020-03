Los 7 nombres del día en el mercado de fichajes

El fútbol para pero los clubes no lo hacen durante un parón en el que los informes de posibles fichajes no cesan. Los grandes del continente de hecho ya están tratando de cerrar las primeras incorporaciones para la próxima temporada, a pesar de que todavía no se sabe cuándo comenzará la 2020/21. Juventus, Cheslea, City o PSG son algunos de los que están tratando de cerrar operaciones. Esto serían algunos de los nombres propios:

Gabriel Jesus a la Juventus

El futbolista del Manchester City es uno de los delanteros de moda. A sus 22 años parece haber tirado ya la puerta abajo en el cuadro inglés, en el que nunca ha sido titular indiscutible. La competencia con Agüero le ha hecho más fuerte y tras la exhibición en el Bernabéu ya son muchos los clubes que quieren hacerse con sus servicios. Uno de ellos es la Juventus, que sin embargo lo tendrá muy complicado para convencer al brasileño justo ahora que ya se habría ganado un hueco en el once de Guardiola.

Todibo - Schalke

El central se marchó cedido a la Bundesliga procedente del Barcelona y desde entonces ha demostrado un nivel alto en el Schalke 04. Es cierto que todavía no ha logrado, en los 5 partidos que ha disputado con el equipo germano, ninguna victoria, pero en lo individual está a un fantástico nivel. El propio club minero es el que quiere cerrar su incorporación de forma permanente.

Jovic - Chelsea

La llegada del serbio al Real Madrid parecía dar un plus ofensivo al equipo blanco pero la realidad ha sido muy diferente. Los problemas de adaptación han sido enormes para el atacante, que ahora podría buscar su sitio en Londres, concretamente en el Chelsea.

Chiesa - Juventus

Uno de los mejores jugadores la competición italiana. Extremo desequilibrante, con regate, disparo a portería y sobre todo, con un uno contra uno excepcional. Aunque siempre ha demostrado sentirse 'viola' y querer continuar en la Fiorentina, la Juventus intentará su fichaje para reforzar las bandas.

Koulibaly - Manchester United

La pareja de Maguire ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el United este curso. La llegada del central del Leicester, que ha rendido a un buen nivel, y la de Wan Bissaka en el lateral derecho, quien también ha estado impecable, se asumían como el fin de los problemas atrás, pero Solsjkaer necesita otro central. Por eso ha fijado sus ojos en Koulibaly, del Napoli.

Ianis Hagi - Lazio

El hijo del mítico futbolista rumano ya fue uno de los mejores en el último europeo sub-21. Excelente dominio de ambas piernas, visión de juego, último pase y también gol. Esas cualidades habrían enamorado a la Lazio, que pretende al futbolista cedido por el Genk en el Rangers escocés.

Skriniar - City y PSG

El central del Inter de Milán es uno de los mejores jugadores en su posición en la Serie A y además del Madrid, que sería una de las 'novias' del eslovaco, el Manchester City y el Paris Saint Germain estarían detrás de sus servicios. Es uno de los futbolistas con más pretendientes del panorama europeo, tiene solo 25 años y apunta a un futuro más que prometedor.