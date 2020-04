La Casa de Papel de Dani Parejo

En esto del fútbol cuando la competición está en marcha todos llevamos un entrenador dentro que haría tal o cual táctica, o este cambio sí y este no, y cuando la competición no está en marcha pero están abiertos los mercados llevamos un director deportivo que vendería a Pepito para fichar a Paquito y renovaría a Federico pero sin tirar la casa por la ventana. Ahora ni la competición está en marcha ni están abiertos los mercados futboleros pero pasamos tantas horas en casa que jugamos a ser fichadores. Yo el primero. En el tema de la defensa ya sabemos que el Valencia CF planea remodelarla casi de arriba a abajo y claro, todos tenemos opinión. Lo primero que me gustaría decir es que obviamente cuanto mejores sean tus defensas más posibilidades tienes de defender mejor pero el asunto de no encajar goles es colectivo y afecta más al entrenador de lo que parece. No en vano, en lo que llevamos de temporada el Valencia CF ha encajado muchos más goles que en la temporada anterior y tengo claro que la diferencia está, esencialmente en Marcelino y Celades. En cuanto a nombres, la temporada pasada yo habría fichado a Otamendi y en este también, pero no es más que mi opinión. La realidad es que el Valencia CF quiere fichar un defensa central de futuro y el elegido es Diogo Leite. No lo he visto jugar pero conozco mucha gente que sí y todos coinciden en que es un futbolista a fichar, que tiene una pinta excelente. A partir de ahí, en lo que a fichajes se refiere hay una variable que no debemos perder de vista y no tiene nada que ver con el coronaviurs. Se trata de Ferran Torres. ¿Debe el Valencia CF fichar a un central de jerarquía como por ejemplo Otamendi o Godín -el uruguayo gana siete millones de euros netos en el Inter de milán- para obligarse a pagarle mucho más de lo que está negociando con Ferran? ¿Es coherente fichar un jugador, por muy bueno que sea su currículum y pagarle lo que no le pagas a Ferran? Cuando haces una plantilla tienes que controlar los equilibrios económicos internos.



¿Le gustará a Celades?

Palabras de Dani Parejo, capitán del Valencia CF, en una conversación pública con el actor valenciano y muy valencianista, Enrique Arce, que es un tipo fantástico. Hablan de la serie La Casa de Papel en la que él participa. Parejo compara al Profesor, personaje de la serie y el líder de unabanda de ladrones, con Marcelino y el preparador físico Ismael, "porque miran y estudian el mínimo detalle, lo estudian todo, pero todo es todo, súper perfeccionista lo llevan todo super estudiado, números, niveles de carga de trabajo". Dime mal pensando, pero seguro que a Celades no le han gustado un pelo estas declaraciones. ¿Las debe hacer Parejo como capitán? ¿Debe decir un capitán siempre lo que piensa? Buena pregunta.

