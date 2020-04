Mat Ryan, pesas con la maleta

El Brighton & Hove Albion, donde juegan los ex del Valencia CF Mat Ryan y Martín Montoya, liberó el pasado viernes a sus jugadores hasta el 1 de mayo. La competición en Inglaterra, según el avance del coronavirus, tardará más tiempo en volver y el club de la costa sur ha tomado esta decisión para depurar la mente de unos futbolistas hastiados de la monotonía de los entrenamientos en solitario sin un horizonte claro. Ryan, aprovechando que aún podía volar a Australia, decidió hacerlo durante el fin de semana para estar cerca de la familia... y lo cierto es que el portero va a poder cumplir con este deseo a medias.

A su llegada a Sídney se encontró con las medidas del gobierno de su país. Australia aísla durante 14 días a las personas que llegan desde zonas de riesgo de como es, hoy en día, Gran Bretaña, así que el de Plumpton lleva casi una semana encerrado en un hotel de la capital de Nueva Gales del Sur. Solo y confinado, incluso, en el día de su cumpleaños, que fue este miércoles 8 de abril. Pese a todo, el portero del Valencia CF entre 2015 y 2017 afronta la situación con la mejor de las filosofías: paciencia y buen humor.



Fanático del mercado inmobiliario

Ejercicio y pesas con los utensilios que tiene a mano, entre ellos, la maleta de viaje, series de televisión, un poco de cocina, vídeo llamadas con los amigos y la familia e informándose sobre una de sus pasiones, el mercado inmobiliario. En una entrevista de radio con Sky Sports, Mat cuenta cómo se sobrepone a la soledad entre las paredes de la habitación. El portero de 28 años dice que llega "a disfrutar" del momento. "Si uno lo afronta de modo positivo y es optimista, no es tan complicado. Desde que regresé, tengo la sensación de que hasta necesito más horas al día para hacer cosas, así que me mantengo activo", indica Ryan.

"Mantengo la actividad con entrenamientos. Hablo con mis amigos y familia, echo un ojo a los mercados inmobiliarios y ese tipo de cosas... Veo algunos series de televisión, estoy bastante ocupado. Trato de aceptarlo tal como es, no me enfoco en lo negativo", añade. "Aprovecho mi tiempo y hago cosas que no podía hacer en una rutina normal", sonríe el simpático guardameta internacional por Australia.

En su etapa en València Mat se ganó el cariño de los aficionados. Lo mismo ha sucedido en Brighton. Cabe destacar, por último, que Ryan participa en la campaña que han organizado los jugadores de la Premier League para recaudar fondos en beneficio del NHS (Sistema Nacional de Salud) frente a la pandemia del coronavirus: 'Players Together'.