El gran salto de Raúl de Tomás

Raúl de Tomas Gómez (Madrid, 17-10-94) está en el foco del Valencia. Sus 38 goles en 66 partidos con el Rayo Vallecano y su espectacular estreno en el Espanyol con cinco goles en siete partidos lo han colocado el primero de la lista para reforzar la delantera del Valencia CF la próxima temporada. Hasta que la pandemia mundial del coronavirus paró el fútbol, RDT era uno de los delanteros más en forma del fútbol español. Tiene gol, físico, personalidad y un entorno apropiado para triunfar, pero no todo siempre estuvo de cara para él. Su gran transformación se produjo hace años en Córdoba. Allí cambió su vida.

Raúl de Tomás, de padre español (Beni) y madre dominicana (Mila), empezó a dar patadas al balón cuando era un niño en Parla, al sur de Madrid, después se mudó a Algete y con siete años se apuntó al club de fútbol de San Roque para comenzar a jugar de mediocentro. Allí competía contra niños dos años mayores que él y ya marcaba 50-60 goles por temporada. Creció en el seno de una familia humilde. Sus padres regentaban una autoescuela en el barrio. Un ojeador del Real Madrid, Antonio Mezquita, lo descubrió en un partido contra el Alameda de Osuna y lo citóconcocó para hacer unas pruebas en la ciudad deportiva de San Sebastián de los Reyes. No hizo falta. Brilló en un torneo social y pocos días más tarde después de comprobar su talento, el club blanco le informó por carta que comenzaba la pretemporada con el Alevín B ya en la posición de delantero.

La historia de Raúl no se entiende sin su paso por el Colegio SEK de Villanueva de la Cañada. Míchel, entonces entrenador del Cadete, le ayudó a tomar el camino correcto. Por aquel entonces RDT tenía amistades problemáticas ajenas al fútbol y su paso por aquella escuela durante casi cinco años le ayudó a crecer a todos los niveles. "Sigue tus metas, cumple tus sueños, pero no olvides quién eres y de dónde vienes", pone grabado en su piel. Así fue escalando en las categorías inferiores hasta dar el salto al Castilla. Marcó 31 goles en el Juvenil A y no necesitó pasar por el Madrid C. Una inoportuna lesión en el hombró no le permitió lucir el primer año en el filial, pero en el segundo se erigió como segundo máximo goleador solo por detrás de su amigo Lucas Vázquez y por delante de Willian José. Debutó en el primer equipo de la mano de Carlo Ancelotti en Copa, pero su último año en el filial a las órdenes de su ídolo Zidane no fue bueno. "Eres un grandísimo jugador. Céntrate y verás cómo todo te sale bien", le dijo el francés en su despedida.

Y así fue. RDT salió del Madrid para madurar como futbolista y personal y lo consiguió en su cesión al Córdoba del verano de 2015. Allí conoció la presión. Un día le pitaron mucho en un partido. Fue tan duro que se encerró en su habitación a llorar. Ni siquiera cenó. Aquella bronca cambió su vida. Recordó las palabras de Zidane, puso en práctica los consejos de su entrenador Pablo Arias y empezó a cambiar a base de sacrificio. Siempre con los pies en la tierra. Un nuevo RDT iba a nacer. Empezó por cambiar muchos aspectos de su vida, empezando por ponerse una coraza sobre todos aquellos que le insultaban, le llamaban chulo y le metían con él por su peinado. Raúl reseteó mentalmente, dio importancia a la alimentación y al descanso, trabajó con la ayuda de un psicólogo, potenció el gimnasio y sin darse cuenta, empezó a ser otro. Puso de su parte, se sacrificó, cambió sus rutinas, se quitó ese cartel que siempre le acompañó de delantero incontrolable, nunca dudó de sí mismo y alcanzó la élite.

El secreto era vivir por y para el fútbol todos los días. Raúl lo hizo y desde entonces su historia se escribe a ritmo de goles. El Valencia intentará que a partir de la próxima temporada los marque en Mestalla. RDT es carne de selección española, quiere afianzarse al más alto nivel Champions y el Valencia puede ser su gran salto. La clave, como ha informado Superdeporte, pasa por el futuro deportivo de un Espanyol que ahora mismo es colista de primera división. El descenso de los pericos abriría un escenario propicio para el Valencia. La permanencia, por el contrario, complicaría la operación por la cláusula de 70 millones de euros del futbolista y porque el Espanyol acaba de pagar 20 millones más 2,5 en variables al Benfica por su traspaso en el pasado mercado de invierno.