Peter Lim, un papá orgulloso

Kim Lim está siendo una de las celebrities más activas contra la expansión del coronavirus en Singapur. En los últimos días, la joven de 28 años ha regresado a las páginas de las periódicos por el 'tour solidario' que ha iniciado repartiendo comida a médicos y sanitarios de los hospitales de esta ciudad estado de cinco millones y medio de habitantes. "Tenemos que hacerles saber a estos guerreros de primera línea que los queremos y los vamos a apoyar durante todo el tiempo que dure esta lucha", explica ella misma en el diario '8 days' de su país.

El pasado 10 de abril la hija del multimillonario propietario del Valencia CF llevó unos 'packs' de almuerzo al personal médico del Hospital General de Singapur y este pasado miércoles hizo lo propio con el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas y el Tan Tock Seng Hospital. La próxima semana será el turno del NG Teng Fong General Hospital. Kim mantendrá esta iniciativa "el tiempo que sea necesario". "Si dura más de lo que pensamos, buscaré otras formas de ayudar".

"Hay más hospitales, centros médicos y policlínicas a las que me gustaría hacer entregas, pero no sé cómo ponerme en contacto, como el hospital KK de mujeres y niños. No conozco a nadie que trabaje allí, pero encontraré algún contacto, ya sabes, somos un país pequeño (sonríe). Debemos hacer todo lo que podamos para ayudar, ¿no?", pregunta de manera retórica la hija de Lim al periodista que le entrevista.

Kim Lim ha puesto en marcha una clínica de estética, Illumia Therapeutics, y ha sido con su socia, Elizabeht Leong, con quien gestó la solidaria idea que está llevando a cabo. "Queríamos animar a quienes nos protegen del virus y decidimos que lo que deberíamos hacer ahora es llevarles comida y subirles la moral. Conozco a algunos doctores por mi negocio y me han confesado que el estado de ánimo es bajo. Están realmente superados por la carga de trabajo y me dijeron que la comida podía ser un a buena forma de animarse. Sentimos que debemos hacerles saber a estos héroes, que incluyen también al personal de limpieza y seguridad, que los vamos a apoyar en todo este camino", explica Kim.



Entre dos y tres mil dólares

La mediática hija del máximo accionista del Valencia CF está transportando los alimentos a los hospitales, principalmente, desde el Grand Hyatt Hotel, golpeado severamente al inicio de la pandemia en el país asiático. "Tuvo muchos casos positivos, incluso lo declararon inactivo, pero han conseguido ahora el certificado de salud. Por eso, también he querido ayudar a ellos y mostrar a todos que se puede salir fuerte de este virus", argumenta. Preguntada por el dinero que se ha gastado en los 'packs' de comida para el Hospital General, responde: "Dos o tres mil dólares (1 dólar de Singapur equivale a 0,70 céntimos de dólar americano). Es alentador para ellos y para mí, algo que vale la pena porque trabajan muy duro... Si hay algo más que podría hacer para colaborar, quiero hacerlo. Los responsables de los hospitales me han dicho que requieren gente formada en medicina, así que, por ahora, lo que puedo es animarles en su batalla".

Según admite Kim Lim, que ya donó mascarillas y geles en febrero a varios centros médicos, su padre no estaba al tanto de esta labor solidaria. "Normalmente, cuando suceden cosas así, simplemente lo hago sin decirle nada. Cuando lo ve, me dice solo: ¡bien hecho!", comenta. La hija del magnate asegura que Peter Lim se alegra y está orgulloso de ver como emprende este tipo de iniciativas por su propia cuenta y únicamente le pide "mantenerse segura". "Tomo las precauciones normales, una máscara y lo limpio todo".

En la entrevista, además de indicar que no ha recortado la paga básica a los 25 empleados de su clínica de estética, Kim habla sobre el primero de sus hijos, Kyden. El nieto de Peter ha cumplido tres años. "Corre por el balcón o un poco por el aparcamiento. Ahora está poniéndose un poco 'gordito' porque come mucho", bromea la joven.

Kim ha colgado en las redes sociales una fotografía de hace más de 20 años en la que aparece en una especie de parque acuático de Singapur, 'Fantastic Island', junto a su hermano y... un rejuvenecido Peter Lim. "Un pequeño recuerdo", escribe ella en Instagram.