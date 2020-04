Recado de Kempes "a los que ponen plata"

Kempes era de los que no desperdiciaba las ocasiones que tenía. Y, pese al paso de los años, continúa igual. La diferencia es que ahora no es en el campo donde dispara. Así lo ha vuelto a demostrar en la entrevista que le ha hecho 90 minutos en Argentina. Una charla sobre fútbol en la que no ha faltado un recado para el Valencia CF y la gestión deportiva de Peter Lim. Y es que el Matador, al que sus opiniones le costaron en 2007 su puesto de embajador del club de Mestalla, no es de los que pasan por un sitio sin dejar huella.

Preguntado sobre qué le falta para pelear "con los equipos más poderosos de Europa", Kempes fue claro en su diagnóstico: "El Valencia se caracterizó más por ser un club copero que liguero. Es un equipo grande que a veces le alcanza para pelear hasta el final contra el Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid y otras veces solamente le alcanza para ganarse un lugar en los puestos de Champions. Los que ponen plata en el club no se dieron cuanta todavía que se necesitan jugadores revulsivos. El problema es que no gasta mucho en comprar jugadores".

Por otra parte, respecto a cómo está viviendo la pandemia del coronavirus, el exfutbolista vaticinó un regreso complicado a la normalidad: "Es un momento muy preocupante y tratamos de alguna manera de quedarnos en casa. Para los jugadores son unas vacaciones forzosas y van a necesitar una preparación especial más allá que cada uno tiene elementos de gimnasio para mantenerse en forma. Tiene que haber una pequeña pretemporada de dos o tres semanas por lo menos".