¿Seguir en el Valencia CF? Florenzi habla de su futuro

Alessandro Florenzi, lateral derecho de la Roma cedido al Valencia CF, no cierra ni mucho menos la puerta a su continuidad en el club de Mestalla la próxima temporada. El internacional italiano es claro en una entrevista concedida a Sky Sports Italia. "Es obvio que quiero terminar en el Valencia en el mejor de los casos, tratando de alcanzar los objetivos. Luego quiero disfrutar de unas vacaciones si tenemos la ocasión de ello... más tarde, ya se verá. Ya di valor al hecho de cumplir mi sueño de ser 'capitano' de la Roma, ahora me gustaría ganar algo importante", dije el futbolista, aparcando ese vínculo sentimental con la entidad de su ciudad natal y fijándose nuevas metas consistentes en la consecución de logros deportivos.

En principio, Florenzi está cedido hasta el 30 de junio con el conjunto blanquinegro, si bien los clubes trabajan con los diferentes organismos para que todos los cedidos puedan cumplir con los préstamos más allá de esta fecha, si finalmente pueden retomarse las competiciones. "La opción del Valencia surgió en enero. Después de hablar con Fonseca, tomamos juntos esta decisión. Fonseca es uno de los mejores entrenadores que he tenido y tengo una gran relación con él, pero no me podía garantizar minutos", explicó.

Nuevamente preguntado por el Valencia, Florenzi se resiste a calificarlo de "un paréntesis" en su carrera. El defensa de 28 años dice: "No sé si Valencia representa solo un paréntesis. Este virus me ha enseñado a vivir día a día, disfrutando lo que tengo. Quiero pensar en el presente, no puedo decir qué haré el próximo año, si volveré a Roma o dónde estaré".

Curiosamente, el italiano admitió que la varicela que le mantuvo entre dos y tres semanas de baja en febrero le salvó de haberse contagiado del temido coronavirus: "Gracias a la varicela evité este virus. Ahora, disfruto lo que tengo", afirmó antes de calificar el partido frente a la Atalanta como el "partido del contagio".

Por último, 'Ale' se refirió a este mes de confinamiento en casa y lo que significa esta pausa inesperada que vive el mundo del fútbol. "Echamos mucho de menos el fútbol. Sería una catástrofe si hubiese un nuevo contratiempo. Me imagino los problemas de la Serie A, de la Liga... Hay dinero en juego que podría hacer que muchos clubes quiebren, especialmente en la Serie B y la Serie C", terminó acordándose del fútbol más modesto.