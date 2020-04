Suscríbete gratis al catálogo de series y películas de Amazon Prime Video

Las plataformas audiovisuales en streaming son el futuro. Por eso Amazon creó Amazon Prime Video (un servicio exclusivo para sus clientes Prime) que ofrece un amplio catálogo de series y películas (infantiles y para adultos) que harán de tu confinamiento una temporada mágica.

Con la amplia variedad de su catálogo apenas tendrás tiempo para aburrirte, ya que Amazon ha apostado (y lo hace de forma constante porque su actualización de contenidos es diaria) por producciones televisivas exitosas ya existentes pero también por producciones propias que apuntan maneras por su calidad y diversidad, abarcando géneros para todos los gustos.

Amazon Prime Video, por su puesto, también tiene hueco para el entretenimiento deportivo. De hecho, con tu suscripción podrás disfrutar de todo el deporte en tu televisión con documentales y películas de fútbol, tenis, boxeo y muchos otros deportes (estas son algunas de nuestras recomendaciones).

La suscripción a Amazon Prime Video es más barata que la media estipulada en otro tipo de plataformas similares (4,99 euros al mes o 36 euros anuales), pero si te suscribes a través de este enlace puedes disfrutar de 30 días gratis para probarlo.

Por si fuera poco, dicha suscripción incluye el servicio de Prime para poder disfrutar de envíos rápidos y gratuitos en productos del catálogo de Amazon, el Prime Reading (similar al vídeo, pero con una amplia colección de libros para descargar de forma gratuita en forma de ebook) y el Prime Music con más de 2.000.000 de canciones. Y quizás te preguntes, ¿hay permanencia al contratarlo? No, no y no. Puedes darte de alta y baja cuando quieras sin costes adicionales y sin compromiso.



Un amplio catálogo

El papel protagonista de Al Pacino en Hunters es el último gran lanzamiento de la plataforma, si bien existe un amplio catálogo donde también destacan otras potentes y ambiciosas series y películas de la talla de Jack Ryan, una serie de acción centrada en la CIA o La maravillosa Sra. Maisel, que relata la historia de una mujer que acaba siendo monologuista.

Sin embargo, su apuesta más potente de este último mes de abril es Tales From the Loop, una serie de ciencia ficción que juega con las percepciones de la realidad y los límites de lo posible/imposible. Pero si prefieres la comedia, Ana de la Reguera será la apuesta que no podrás dejar pasar.

Por supuesto, Amazon Prime Video también te ofrecerá la posibilidad de volver a disfrutar de clásicos del cine o del catlágoo de series con la inclusión dentro del catálogo de títulos como The Walking Dead, Vikings, Harry Potter, Spiderman, etc.

Serás Prime durante todo un mes sin costes con acceso a los contenidos de series y películas que el servicio ofrece en régimen VOD. Simplemente entra en el enlace, inicia sesión con tu cuenta de Amazon y activa la oferta. Y si luego no quieres seguir siendo Prime, descarta la renovación automática sin ningún coste.

* Estas ofertas han sido seleccionadas por un equipo de Superdeporte de forma independiente en base a su criterio y experiencia. Superdeporte obtiene una comisión de las ventas a partir de los enlaces de esta página. Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a fecha de 20 de abril de 2020.