Gobert: "Llevamos tiempo hablando de un homenaje a Valentino Rossi en Cheste"

El Campeonato del Mundo de MotoGP sigue buscando opciones en un 2020 marcado por el coronavirus, pero mientras el calendario se va a adaptando a una nueva situación marcada por las cancelaciones o aplazamientos de Grandes Premios, el director del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, Gonzalo Gobert, analiza en SUPER la nueva situación del Mundial, del trazado valenciano, de los pilotos de casa, de la vuelta a la actividad en Cheste, de nuevas oportunidades de carreras en València e incluso admite que trabajan desde hace tiempo en un homenaje a Valentino Rossi para cuando decida retirarse, aprovechando que en principio Cheste cierra el calendario cada año.

A continuación, lo más destacado de la entrevista con el director del Circuit



Fecha del GP de la Comunitat Valenciana

El Gran Premio de MotoGP tuvo dos desplazamientos de fecha para hacer hueco a otros grandes premios del Mundial y acabamos el último fin de semana de noviembre y estamos intentando adaptar el calendario. También es lógico y bastante obvio que no tengo claro que el calendario que tenemos ahora sea el definitivo porque lo vamos a ir descubriendo en las próximas semanas. A principios de junio sabremos mejor dónde estamos.



Opción de Mundial reducido en España

Esta posibilidad compete más a Dorna, es una decisión suya y ellos tienen más información que yo, pero visto el panorama, si me hablas de probabilidades, la veo una solución que evita muchos problemas potenciales. Si al final estos grandes premios son sin público y son solo un producto para televisión, realmente, tener cuatro grandes premios en España todos juntos no afecta nada realmente y lo de tener carrera doble, puede ser entretenido para el espectador. Si la gente está confinada, quiere ver deporte y no lo puede ver en directo, por lo menos, lo podrían ver en televisión, sería un premio de consolación.



¿Retirada de Valentino Rossi en Cheste en 2020 o 2021?

Siempre hemos pensado que la retirada de un deportista como Valentino Rossi es algo histórico porque es uno de esos deportistas, como Maradona o Michael Jordan, que cuando se retire seguirá siendo un ídolo de masas, y de esos hay pocos. Necesita y merece un homenaje como el que le corresponde a su carrera. Llevamos tiempo hablando de ello en el equipo directivo del circuito y llevamos tiempo pensando muchas ideas y cosas chulas que pondríamos en marcha. Sería una pena que Valentino se retirase en estas condiciones sin poder darle ese homenaje de toda la afición, pero vamos a ser un poquito positivos.

El otro día leí que un compañero suyo, un piloto decía que no ve a Valentino retirándose este año sin competir y tiene pinta de que si hay competición, habrá muy poca, con lo que lo alargaría un año más porque tampoco tendrá desgaste ni lesiones. Quiero confiar en que esa va a ser la realidad y vamos a ser positivos y esperar acontecimientos. Ojalá 2021 sea un poquito más normal y si se retira en 2021 le haremos un gran homenaje.



Vuelta a la actividad y entrenamientos en Cheste

Si fuésemos por tipos de deporte, de los primeros deportes que se podrían abrir son los de motor y el golf porque por definición son deportes con cero contacto (al menos en entrenamientos) y los circuitos son instalaciones deportivas muy grandes. El Ricardo Tormo es la instalación deportiva más grande la Comunitat Valenciana y a nivel privado veo que la recuperación de la actividad puede ser relativamente rápida. Otro tema son las carreras porque hay muchos factores como los de las normas de sanidad de cada país, si se puede volar o no, si se puede accecer o no a un país.









Frentes abiertos en Cheste



Última carrera del Mundial

El otro día leí una entrevista bastante extensa de Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna, y ya habló de que barajaba cuatro opciones básicas para el Gran Premio. La primera, la más optimista, sería empezar en agosto con Brno y seguir con Austria y así sucesivamente hasta llegar a València. Si quisieses meter muchas carreras, València seguramente no sería la última porque elproblema es que como no caben, seguramente volveríamos a la fecha original, el segundo fin de semana de noviembre y el periplo asiático iría detrás de nosotros. La segunda opción que da Carmelo es empezar en septiembre, reducir el número de carreras y seguir haciendo lo mismo, volver a la fecha original y después Asia. Pero hay dos más. La tercera opción es hacer un Mundial muy reducido, sin salir de una zona regional, en este caso Europa, en este caso Francia y españa, coger los cuatro circuitos españoles y a lo mejor Le Mans o algo sí, hacer carreras dobles supongo, tener un campeonato de ocho o diez carreras y cerrar el campeonato. La última, también hay que decirlo porque dependerá de la evolución de los acontecimientos, es que no haya Campeonato del Mundo este año. Y esa también está encima de la mesa, como el hecho de que a lo mejor las carreras son sin público y si es así, como ya hicimos con el cambio de fecha, que se dio la oportunidad a los aficionados de recuperar el dinero de sus entradas, si al final no hay público en el evento o no hay evento u otro cambio de fecha, daremos la posibilidad a los aficionados de que recuperen su dinero, por su puesto.

Preparación para un Gran Premio especial

Nosotros estamos tomando ya medidas para proteger a los compañeros que más expuestos están a la gente que viene al circuito, recepción, la parte de comercial, etc. Ahora, con la desescalada y la vuelta al trabajo, en el circuito no somos muchos trabajadores (22 de plantilla) y es muy grande, entonces vamos a dispersar a esos trabajadores por el circuito y los más expuestos, tendrán medios de protección para evitar que se contagien. La gente de deportivo y los comisarios, que más en contacto puedan estar con los equipos y el personal médico€ Es una instalación muy grande y fácilmente segmentable, tanto usos como accesos, dejando por ejemplo una zona solo para participantes, equipos y pilotos que vengan con Dorna, para que el contacto con otro tipo de gente sea mínimo. Incluso se puede cerrar completamente la instalación. Llegado el momento de cuáles sean las necesidades de los actores que vengan y cómo sea ese evento, ya tomaremos esas medidas necesarias.

Todo el Mundial en España

Contrato de alternancia en Cheste

Podría ser, pero creo que esto va a dejar un poso de destrozo económico y destrucción de riqueza bastante potente y eso va a influir mucho en las pretensiones de muchos gobiernos del mundo, imagino que será así, esta crisis va a ser gorda y a lo mejor cambia la gente que gobierna en muchos países del mundo y proyectos que había en marcha igual no se llevan a cabo. Son tantas variables que es difícil mojarse, pero a lo mejor el que iba a llevar un proyecto hacia adelante, a lo mejor no lo hace. No es lo mismo nuestro caso, con el Ricardo Tormo construido ya hace 20 años y con un Gran Premio de éxito de público probado y con una buena inercia. Como mínimo, esta situación del coronavirus va a retrasar todos los planes un par de años y eso va a ser a todos los niveles. Quizá el primer año, para compensar el que no ha tenido Gran Premio este año, se le podría hacer hueco, Podría ocurrir, pero en condiciones normales no creo que acabarán todos los circuitos que iba a estar.

Frenazo a la nueva generación de pilotos valencianos

Es una pena porque volvía a estar la cantera valenciana allí arriba y todos están preperados para hacer grandes cosas. Quizá Lecuona era el único que tenía que aprender un poquito en MotoGP o alguno en Moto3, pero todos tienen gran nivel y potencial de hacer podios y quedar en el top 5 final varios de ellos. Esta situación incorpora un montón de incertidumbre desde el punto de vista de los equipos, de la salud del propio Mundial, de los espónsors de esos pilotos. Si lo juntas todo, ves que es una oportunidad que se va , pero habrá que volver a reinventarse y espero y deseo que todo siga como está, pero buena situación no es.

Oportunidad de la Fórmula E

Nosotros llevamos tres años organizando el test de pretemporada de la Fórmula E, las relaciones son muy buenas, debo decir que el circuito es muy bueno para las tecnologías eléctricas porque la recta no es muy corta, la cuerda del circuito es de 4.005 metros, con lo que no es muy largo (de los menos largos del Mundial) y es un buen circuito para las categorías eléctricas. Eso lo sabe la Fórmula E, han traído los entrenamientos durante tres años y me dio mucha pena que se cancelase esa posibilidad de esa carrera en abril por la declaración de la pandemia global de la OMS. Me dio mucha pena porque hubiese sido bonito ser el primer circuito permanente (no urbano) del mundo que tenía una carrera de Fórmula E. Pero seguimos estando ahí, los equipos conocen nuestro circuito, el trazado se adapta a la disciplina y me gustaría que pudiésemos tener una carrera de Fórmula E en el futuro porque abre un escenario más para el Ricardo Tormo y podemos ser innovadores en otro tema. Me gusta esa categoría, el futuro dirá si la hacemos o no, ojalá, nosotros estaremos preparados.

Entrenamientos posibles en Cheste

Pocas devoluciones de entradas

Estaba vendido cerca del 50% del aforo y pidió la devolución solo un 15% de la gente, es señal de que al motero le encanta y quiere tener su entrada por si al final hay un Gran Premio con público, poder asistir€ No sé si será este año o el que viene, pero yo soy optimista porque recuperaremos a la gente que quiere ir a eventos deportivos y recuperar un poquito la alegría. Cuando nos dejen salir vamos a hacer de todo todos.