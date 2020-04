Las lecciones de Marcelino

Dos horas de charla dan para mucho. Ese es el tiempo que Marcelino García Toral, entrenador campeón de Copa con el Valencia CF, ha compartido vía 'on line' con los técnicos en formación de la Federación Valenciana de Fútbol (FFCV). En los extractos que ha autorizado a hacer públicos a la Federación, el asturiano desvela detalles tan interesantes como cuál fue el entrenador referencia para su tradicional 4-4-2, su idea para convertir un proyecto en ganador, la incidencia de un entrenador en la política de fichajes o quién fue el ex valencianista que le ayudó en sus inicios en los banquillos.



¿El entrenador o los jugadores, quién debe adaptarse a quién? "Respeto a todos los entrenadores que dicen que observan a los jugadores y plasman una idea en función de los futbolistas que tienen. Mis experiencias y mis hechos me corroboran que siendo partícipe de la confección de la plantilla tenemos muchas más posibilidades de éxito", responde Marcelino, que prosigue argumentando los porqués.



"La base de nuestro trabajo, lo que nos mantiene en el cargo, es el resultado. Para conseguirlo es muy importante tener una manera de actuar como técnico y convencer para que los futbolistas lleven a cabo una determinada idea del juego. Si la ponen en práctica con convencimiento, eso nos permitirá obtener rendimiento".



"Me adapto hasta cierta medida. Cada vez que he llegado a un equipo he plasmado diferentes variantes a partir de un estilo inicial. La calidad y perfil de los jugadores nos ayudan a desarrollar una idea madre", explica el técnico.



Marcelino, que habla con la bandera del Centenario que le obsequió la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF dentro del plano, relata como incluso en las dos experiencias en las que llegó a mediados de temporada a un club (Racing y Villarreal) pudo lograr que los futbolistas asimilasen su idea futbolística: "Las dos fueron bastante exitosas al llegar a objetivos que no eran fáciles adaptando a los jugadores a nuestra idea".



El asturiano creció como entrenador con una filosofía: "El Milán de Sacchi". De ahí su elección por el 4-4-2. Con el paso de los años, en Marcelino se despertó también la admiración hacia otros técnicos como Rafa Benítez, Jurgen Klopp o Diego Simeone. "¿Qué diferencias veis entre el 4-4-2, el 4-2-3-1 o el 4-4-1-1... son números que podemos enlazar, prácticamente, es lo mismo. Dependen del perfil, si juegas con Rodrigo es más un 4-2-3-1 o 4-1-1, si juegas con Ferran o Soler en la banda le otorgas matices de profundidad o juego diferentes. Por ejemplo, en la etapa final del Sporting como opté por un 5-2-1-2 por carencias de jugadores para otros sistemas, y sumamos muchos puntos, ganamos muchos partidos, pero a mí no me gustaba. Lo ponía para ganar, pero no disfrutaba con un equipo como yo quería ver, aún teniendo valores que definen a mis equipos: intensidad, ritmo, ataque, contraatque, finalización".





Marcelino comparte dos horas de charla online con los técnicos de la FFCV



?Por qué es tan fiel al 1-4-4-2 ?

?? Cuál fue su entrenador referente?



?? https://t.co/4M38S1khCg#SomEntrenadors #SomFormació #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/9Mx83ww5yN — FFCV ? ?? (@FFCV_info) April 24, 2020



El equilibrio, concepto clave y consejos a los jóvenes técnicos

"Creo que. Luego, me gusta que tengan automatismos en defensa, ataque y las dos transiciones. Y, por último,rivales. Con ocho jugadores para defender es de sobra solvente si hay equilibrio en la estructura", añade Marcelino a su explicación. "Puedo ir cambiando los jugadores de arriba y las bandas para dar las variantes que quiero en función del estilo de los jugadores que componen una plantilla"."La base de un entrenador es conseguir el equilibrio. Si tienes un equipo solvente vas a ganar., sobre todo, si arriba no tienes lo más costoso que hay en el fútbol: calidad y gol", resume el ex entrenador del Valencia CF entre 2017 y 2019.El míster asturiano, por otra parte, recuerdaen el equipo juvenil del Lealtad de Villaviciosa después de sacarse el título en Alicante a principios de los años 90. "Primero estuve en un equipo de Tercera, aunque a las dos semanas me di cuenta de que no estaba preparado., admite. Así pudo dar finalmente el paso de entrenar en Tercera antes de serPara acabar,para cumplir con el objetivo de forjar una buena carrera en los banquillos. "A mí me sirvió, uno debe estar seguro, transmitir al jugador con seguridad. La relación humana con el grupo es muy importante. Coherencia, ideas claras y hacer que el futbolista nos entienda. El cómo y el cuándo son básicos. Dada la cantidad de entrenadores y los pocos sitios,. Pueden tener suerte de que salga bien, aún teniendo mucha capacidad, si no hay buenos futbolistas a la larga no habrá resultados, que son los que dan una trayectoria".