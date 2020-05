Kobe Bryant: "No habría ganado cinco anillos sin Michael Jordan"

Kobe Bryant, antes de su fallecimiento el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero, fue uno de los más de cien entrevistados para el documental 'The Last Dance' sobre la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls. La estrella de Los Angeles Lakers admite en el mismo que siempre quiso imitarle y que sin él y sus consejos no hubiera conseguido nada en la NBA.



"Es como mi hermano mayor", destaca Bryant al comienzo del capítulo. "Odio tener discusiones sobre quién ganaría en un uno contra uno. Algunos aficionados te dicen: 'Hey, Kobe, ganarías a Michael en el uno contra uno'. Yo pienso, a ver, lo que estáis viendo de mí es por él. No tendría cinco anillos sin él, porque me guió muchísimo y me dio muy buenos consejos", explicó el escolta angelino.





Y es que la relación entre el mítico '23' y Kobe era muy especial, como quedó demostrado en el funeral que los Lakers celebraron en el Staples Center. "€ Kobe era mi querido amigo, era como mi hermano pequeño", explicó entonces entre lágrimas el propio Michael Jordan.