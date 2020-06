Garay y César, cara a cara en Paterna en plena guerra

Ezequiel Garay se ha reunido con César Sánchez a su llegada a la ciudad deportiva de Paterna. El Director Deportivo del Valencia CF estaba muy preocupado por todo lo sucedido el domingo y ha querido tener un cara a cara con el central argentino a su llegada a las instalaciones en medio del ambiente tenso creado a raiz de su polémica renovación.

La reunión según ha podido saber SUPER ha durado alrededor de dos horas, desde las 11:00 hasta las 13:00, y Garay ha salido de la misma con cara de resignación antes de reencontrarse con los ánimos de sus compañeros que ya habían finalizado el entrenamiento.

El jugador ha llegado el último de la plantilla a Paterna, pasadas las once de la mañana y con mascarilla incluida, porque se recupera de su lesión en horas diferentes a las del resto de compañeros con el fin de agilizar el trabajo de los fisios y el buen funcionamiento de la enfermería.

Garay explotó y lanzó un duro comunicado a través de sus redes sociales denunciando las "mentiras" que se han filtrado desde el club, así como una campaña de desprestigio hacia su persona. El central negó haber rechazado una oferta de 2,7 millones de euros netos y aseguró que desde principios de febrero no ha tenido noticias del Valencia. "El sábado 1 de febrero me lesiono la rodilla y tanto el entrenador como César me trasladan que tienen intención de renovarme. Al poco después se me solicita la baja federativa, para fichar a otro jugador y yo accedo y pregunto qué pasará con mi renovación y la respuesta es un silencio. Hasta el día de hoy no he vuelto a recibir ninguna oferta, ni siquiera me han trasladado la intención de renovar". Garay también denunció que le incluyeron en un ERTE "de reducción de jornada, pese a estar de baja médica"

Horas más tarde el Valencia contestó a Garay en otro comunicado oficial contundente en el que mostraba su sorpresa ante dichas manifestaciones y recalcaba que la entidad no quiere entrar en polémicas públicas con sus futbolistas. El club explicó que el proceso de renovación "comenzó a tratarse en el mes de julio de 2019, habiendo rechazado desde ese momento varias propuestas que mejoraban su actual contrato" y señaló directamente al argentino en relación a su inclusión en el ERTE. "El jugador fue el único futbolista que rechazó suscribir el acuerdo global alcanzado con todo el primer equipo y cuerpo técnico para la reducción de sus percepciones, finalizó.