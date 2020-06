Terelu Campos y Rafa Mora protagonizan una fuerte bronca en 'Supervivientes'

Terelu Campos y Rafa Mora se encontraban anoche en el plató del debate de 'Supervivientes', presentado actualmente por Sonsoles Ónega convirtiéndose en los protagonistas del programa. Sin embargo, en lugar de mantener discrepancias por su posible ganador, lo hacían en un enfrentamiento entre ambos, por llegar al trabajo... La tensión se hacía palpable y Terelu se defendía, al ver un ataque hacia su persona: "¿En qué momento he dicho yo algo malo de esta persona? en ninguno. Yo tengo muy claro, porque te conozco ya, porque eres muy previsible".

Mora estallaba y parecía que iba desvelar la mayor: "El martes voy a contar una cosita en 'Sálvame' que ha pasado aquí, póntelo", le increpaba.

La hija de Teresa Campos no se cortaba: "Yo pondré lo que me dé la gana cuando me dé la gana. A mí no me amenazes ni me adviertas porque me lo paso por el forro. Sé que te gusta este momento y a mí no me importa dártelo".

El valenciano, no duda consulta a la dirección si puede contar lo que ha pasado con Borrego Campos. Mientras Terelu, sigue con la cuestión que atañe al programa, hablar de los concursantes, pero Rafa se queda 'erre que erre' con su tema: "Voy a tener que suavizar el tema. Terelu Campos sigue pensando que está muy por encima del resto de sus compañeros. Nos han citado a una hora y hemos llegado todos a una hora", soltaba en mitad del programa Rafa Mora sin valorar si ese tema es más de tratar a modo interno entre bambalinas.

Terelu Campos espetaba: "¡Qué juego más sucio!".

El que fuera concursante de 'Mujeres y hombres y viceversa', explicaba enfadado, lo que para él es un agravio comparativo: "No, sucio lo que tú has hecho. El tema está, en que estamos en la reunión y Terelu no llegaba. Como no llegaba varios compañeros han preguntado por ella y nos han dado una explicación de por qué". Rafa Mora no dudaba en tirar por tierra a su compañera: "Ella considera que ella tiene que tener ciertas licencias, vamos que ella viene directamente a plató porque es Terelu Campos", relató.

La gran amiga de Rocío Carrasco Mohedano se dirigía a la dirección para que se aclarara el asunto: "Si le permitís a un señor decir una cosa, por lo menos, tener la honestidad de decir cual es la conversación que yo he tenido".

Rafa Mora no se movía de su posición ni un ápice: "¿La digo yo? Es que quedas mal. Terelu ha achacado que ella no podía arriesgarse a venir antes porque ella a plató sí, pero en una reunión previa, no, porque ella en su día estuvo malísima".

"Yo he hablado con Guillermo y le he dicho si es necesario estar en la reunión, estoy, me citan a las nueve y cuarto, aún así he llegado a las nueve y tres minutos. Me han dicho que no es necesario. Y nada más. Eso es decir que estoy por encima del bien y del mal... ¡Chico tienes un problema!", acababa diciéndole a Mora.

Lejos de aclararse, la situación llegaba a más en una pausa publicitaria.



Persona de riesgo

Sonsoles Ónega tenía que terciar y aclarar: "Terelu no ha venido tarde porque ella se crea más que nadie como sugería Rafa Mora... Ha venido más tarde primero porque es un protocolo, ella es una persona de riesgo y tiene que proceder de manera distinta. Ella se lo ha comunicado a la dirección y le han dicho que vale".

Rafa Mora seguía sin entender que Terelu por sus dos operaciones de cáncer y seguir bajo seguimieno es una persona de riesgo: "Si ella no se quiere mezclar con la plebe me parece genial y si dirección se lo permite, me parece genial".

La madre de Alejandra Rubio no salía de su asombro: "¡Jamás lo he hecho en mi vida! pero hay personas que da igual que lo digas o no lo digas. Yo vengo aquí para hablar de 'Supervivientes'", sentenciaba finalmente.

Como si fuera un patio de colegio, Rafa Mora explicaba: "Ha ido detrás del director para que me echaran la bronca, le he visto corriendo".

Miguel Frigenti acababa metiéndose en el debate que acaparó la noche: "Yo entiendo a mi compañera Terelu Campos, pero entiendo a Rafa Mora, mi compañero, porque se ha sentido despreciado". ¿Y tú de qué parte estás, si es que hay que estar de parte de alguien? ¿No se cree Rafa Mora esta explicación?