Las tres veces que Celades se 'mojó' por Garay

La renovación de Ezequiel Garay está más que rota. El argentino y el club se declararon la guerra a base de comunicados este domingo. Las dos partes se enzarzaron en un duro cruce de acusaciones. En medio de esa batalla dialéctica está Albert Celades. El técnico del Valencia CF se mojó por la renovación del central antes y después de su grave lesión de rodilla ocurrida el 1 de febrero.

El entrenador, pese a la campaña de desprestigio desde el club de la que habla Garay, siempre se posicionó públicamente al lado del jugador y se mostró partidario de que el club mantuviera su propuesta y renovara al futbolista. Así lo hizo hasta tres veces en la sala de prensa de Mestalla y la ciudad deportiva de Paterna. La última, dos días después de lesionarse cuando el jugador se preparaba para ser intervenido en Gijón y el club ya peinaba el mercado en busca de sustitutos. Estas fueron las palabras de Celades:

2 DE ENERO

(Jueves/Previa Valencia-Eibar)

¿En qué estado esta la negociación de Garay? ¿Confirma que están negociando? ¿Le sorprende que se haya llegado a este escenario con el jugador ya libre?

"Sí, están en conversaciones para esa renovación. ¿Me sorprende llegar a esta situación? Es la que es, ojalá que todo se hubiera solucionado antes, pero ahora lo ideal es que se solucione rápido y bien, que todo el mundo acabe contento y el jugador se sienta querido y valorado. Eso es lo más importante, que todo acabe bien".

¿Usted quiere que la renovación de Garay se cierre o le preocupa que le pueda afectar a su rendimiento? ¿Ha hablado con él al respecto?

"Lo ideal es que se solucione rápido y bien y todas las partes queden satisfechas, pero las negociaciones duran más de lo que a uno le gustaría. He hablado con él sí, dentro de una negociación siempre hay momentos de incertidumbre, pero es un jugador veterano, ha vivido momentos como este y entiendo que lo va a llevar bien y su rendimiento será notable como hasta ahora".

4 ENERO

(Sábado/Post-partido Valencia-Eibar)

Usted dijo que había hablado con Garay sobre la renovación. ¿Qué percepción tiene de lo que piensa y lo que puede pasar?

Hablo con todos los jugadores, hablamos de su situación. Como dije, cuando hay una situación como esta lo ideal es que no dure mucho y todas las partes queden satisfechas y que el jugador se sienta valorado y querido. Yo ahora veo todo en esa situación.

¿Entiende que pueda pedir dos años?

Claro que sí, por pedir todo el mundo puede pedir lo que quiera. Es lícito que cada uno defienda sus intereses en una negociación



3 FEBRERO.

(Lunes/Previa Valencia-Granada de Copa. 2 días después de lesionarse)

¿Celades apoyaría que se renovara a Garay a pesar de la lesión?

"Tiene que seguir el curso abierto y así me consta, es una baja muy importante, es un golpe duro para el equipo y sobre todo para Ezequiel que le va a tocar pasar por el quirófano pasar por una situación dura y difícil. Estaba muy cerca de llegarse a un acuerdo y lo que queremos es que se opere en las próximas horas y que se vuelvan con las conversaciones.

¿Te consta que la intención del Valencia es renovar al jugador?

"Sí, se van a seguir las conversaciones para llevar a un acuerdo"

¿Tu idea es que se mantengan los términos pactados en la renovación antes de la lesión?

"Mi opinión sobre Garay sigue siendo la misma con independencia de la lesión. Se van a retomar las negociaciones y ojalá se pueda llegar a un acuerdo".



Garay explicó en su comunicado que "el sábado 1 de febrero me lesiono la rodilla y tanto el entrenador como César me trasladan que tienen intención de renovarme. Al poco después se me solicita la baja federativa, para fichar a otro jugador y yo accedo y pregunto qué pasará con mi renovación y la respuesta es un silencio. Hasta el día de hoy no he vuelto a recibir ninguna oferta, ni siquiera me han trasladado la intención de renovar".