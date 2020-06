Laura Escanes confirma que ha pasado por quirófano para operarse sus pechos

Laura Escanes, la mujer de Risto Mejide, ha manifestado a través de su cuenta de Instagram que después de un largo tiempo de reflexión ha pasado por el quirófano para operarse los pechos.

"No sabía si hacer estas stories o no porque es un tema muy personal, pero al final esconderlo también es como engañaros. Siento como que no estoy contando la verdad. Deciros que hace unos días que me he operado del pecho. Estoy bien y ha salido todo bien"

"Llevaba muchos años pensando en operarme. Después del embarazo las dudas o las ganas que tenía aumentaron bastante. En definitiva es una decisión muy importante. Pasar por un quirófano tiene sus riesgos. Es algo serio y por eso estuve tanto tiempo pensando"

"Estoy recuperándome poco a poco. Me duele un poquito pero está yendo todo muy bien. Ya sabéis que soy defensora de que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo porque lo ha decidido así y no por presiones de nada", zanjó.