Capitanes, el entrenador os necesita

Si el otro día me dio la sensación de que Celades ya es sabe que si no gana partidos se va a la calle, hoy digo que el entrenador ha hecho cosas para cambiar la situación y le aplaudo. Dice que no hay que darle importancia a sus palabras sobre Diakhaby y trata de proteger al jugador. Lo primero no se lo cree ni él y lo segundo me parece lógico. Y sobre todo, me parece muy bien que lo diga porque es lo que tiene que decir un entrenador. Es evidente que Albert ha meditado sus palabras sobre el central francés después del partido ante el Levante y que ha tenido en cuenta la polémica que generaron. El discurso ahora es diferente: "La cifra de goles en contra tan elevada no puede ser solo de errores individuales, me pongo al frente de todos ellos" ha dicho. Este cambio no es casual como tampoco es causal que asuma "todos" los errores defensivos, porque también cuenta el de Diakhaby ante el Levante UD. Todos sabemos, incluidos Celades y Diakhaby, que si el francés hubiese defendido mejor aquella jugada que no iba a ningún sitio el Valencia CF tendría ahora dos puntos más en la clasificación, que no son poca cosa tal y como está la lucha por entrar en puestos de Liga de Campeones, pero lo verdaderamente importante de este cambio de discurso es que detrás esconde una estrategia.

Nada ha inventado Celades con ella, pero les ha dicho a los futbolistas voy a poner el pecho en público por vosotros, y espero que vosotros lo pongáis por mí en el terreno de juego. El Valencia CF necesita sí o sí meterse en Liga de Campeones la temporada que viene y lo tiene que hacer con este entrenador y estos futbolistas. Quedan diez partidos de Liga y hay posibilidades, es difícil, pero hay posibilidades, y la única manera de afrontar el reto ante tanta adversidad es haciendo un frente común. Y eso es lo que ha tratado de hacer el entrenador del Valencia CF, ha cerrado filas con los suyos porque con ellos ha de fracasar o morir. Celades ha puesto el pecho en público y ahora son los futbolistas los que se tienen que mojar, no se trata de exigirles que ganen al Real Madrid -prometo que mientras escribo esto estoy convencido de la victoria-, se trata de meter al equipo entre los cuatro primeros. Ese es el reto, y es lo mínimo que se le puede exigir a estos futbolistas y a este entrenador. Que esta plantilla no se meta en Champions es un fracaso y en caso de que suceda, los responsables serían muchos, desde el propietario pasando por el presidente, el director deportivo, el entrenador y todos los jugadores, pero puede pasar porque el fútbol es como es. Lo que sería imperdonable es que a estas alturas de la competición y teniendo opciones de llegar a puestos de Champions, los futbolistas y el entrenador no sean capaces de decir "esto lo afrontamos juntos". La buena noticia es que lo han hecho. ¡Adelante!

