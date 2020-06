Breve introducción a la teoría de la cortina de humo

El Valencia CF juega contra el Real Madrid, con empate a cero le anulan un gol a Rodrigo que a Benzema no se lo habrían anulado, el club de Mestalla se queja haciendo un recordatorio de todas las veces en que el VAR se ha portado de manera arbitraria en decisiones que le han afectado, y los mismos que decían que el Valencia CF no se hace respetar porque no levanta la voz, dicen que es una cortina de humo. Le damos demasiada importancia al concepto cortina de humo, el Valencia CF ha tomado decisiones en el pasado que no hay cortina de humo que las tape, pero si el VAR llegó para aportar soluciones casi matemáticas y a tomar decisiones que fueran inapelables y se ha convertido en algo arbitrario y susceptible a la opinión del árbitro de turno, se dice y no pasa nada. Lo ha dicho Rodrigo y lo ha dicho Celades, que por lo visto son ahora los nuevos cortineros. Juega el Real Madrid en Anoeta y si gana se pone líder empatado con el Barça. ¿Conclusión? Ayudita del VAR y tres puntacos para Sergio Ramos y compañía. ¿Qué hace la Real Sociedad? Quejarse amargamente también. ¿Otra cortina de humo?

Lo más curioso de todo es que si acusamos al Valencia CF de lanzar cortinas de humo contra el VAR para tapar sus vergüenzas -que las tiene para vender y regalar y repito que no hay manera de taparlas- lo que estamos haciendo es otra cortina de humo para tapar que el VAR se está convirtiendo en una herramienta para mantener el negocio de las televisiones vivo hasta el final. Madrid y Barça han de estar bien juntitos y empataditos estas semanas para que la tensión dure hasta el último día y si puede ser más allá. ¡Ese es el negocio! Y da lo mismo si por el medio se fumigan a la Real Sociedad o al Valencia CF. ¡Caiga quien caiga! Me hago una pregunta: ¿además de a las televisiones que pagan los derechos y que por lo tanto mantienen gran parte del negocio, a qué emisoras de radio les conviene que el Madrid y el Barça anden empataditos y con la tensión por las nubes hasta el último partido? ¡Bingo! A las cuatro emisoras de radio nacionales que pueden entrar a retransmitir en los estadios porque le ha dado la gana a la Liga con la anuencia del CSD. ¿Qué van a decir ellas del VAR si el VAR les está sirviendo un duelo entre Madrid y Barça que está en juego todos los días de la semana durante un mes? ¡Plin caja! Ha terminado el estado de alarma pero las radios locales, susceptibles de protestar cuando el VAR le pega un guinde al Valencia CF, a la Real Sociedad o al Villarreal, no pueden entrar en los estadios. ¡Y las playas llenas de gente! ¡Y los primeros alemanes aterrizando en Palma! Y mientras en la sala de VOR se sigue revisando el gol de Guedes, el Valencia CF se juega estar en Champions y nosotros metidos en la pelea de las campañas de humo. Somos únicos.

