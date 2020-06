La sorprendente revelación de Pichi Alonso sobre Diakhaby

El partido ante el Leante UD ha supuesto un antes y un después para el defensa del Valencia CF, Mouctar Diakahby. El conujunto de Celades tenía ganado el partido pero en una jugada que no iba a ningún lugar el defensa francés cometió penalti sobre el exvalencianista Ruben Vezo en el último minuto de partido y al Valencia CF se le escaparon dos puntos que ahora, a seis de los puestos de Liga de Campeones que ocupan Atlético de Madrid y Sevilla, echa mucho de menos.

A los pocos minutos de esa jugada Celades estaba sentado en sala de prensa y señaló al futbolista como ninguna otra vez lo había hecho: "Hemos hablado con Diakhaby y hoy ha vuelto a pasar, son muchas veces y nos está costando puntos y puestos en la clasificación. Cuando haces este tipo de errores es difícil de asimilar y de aceptar, y siempre queda tocado porque nos ha costado puntos, puestos, el día de la Champions... hemos de intentar que no vuelva suceder. No es únicamente el penalti, es cómo se ha producido la jugada. Una falta a balón parado sin rematador y de ahí se ha convertido en un penalti que nos ha costado el empate".

Estas palabras del técnico generaron una enorme polémica y a los pocos días, en la siguiente rueda de prensa, Celades trató de quitarle hierro diciendo que Diakhaby no está sentenciado y que "no hay que darle tanta importancia a sus palabras". La realidad es que en los dos partidos siguientes el futbolista galo no ha vuelto a jugar un solo minuto y que el canterano Guillamón le ha quitado el sitio.

Y en este contexto son tremendamente llamativas las palabras de un ex futbolista como Pichi Alonso, actualmente comentarista de partidos de fútbol en Movistar. Pichi estuvo junto a Miquel Soler en el programa previo al partido entre el Valencia CF y Osasuna y cuando abordaron la actualidad deportiva y hablaron de la personalidad que está mostrando el joven canterano Hugo Guillamón, contó una situación que ha de tomarse como algo más que una anécdota: "Lo que decía de Diakhaby, me han soplado que tal vez de carácter le falte algo, y que incluso cuando le presenta Albert –así es como Pichi se refirió en todo momento a Celades- un video de sus errores se pone a llorar. Tal vez le falte todavía que no haya asumido que está en un equipo grande, que puedes hacerlo bien o mal pero evidentemente cuando más carácter tienes que tener es cuando las cosas o te salen bien, si te hundes cuando no te salen bien las cosas no puedes llegar a la elite y mantenerte". La pregunta es, ¿quién se lo ha 'soplado' a Pichi Alonso?

