"Rezaremos para que el domingo no pase nada"

En la previa del derbi con el Villarreal CF, haciendo uso de un dicho popular, podría decirse perfectamente que al Valencia le 'crecen los enanos'. Al estrés de tener que ganarlo, prácticamente todo, de aquí al final de Liga para conservar opciones de alcanzar la cuarta plaza, se unen los obstáculos del intenso calor del verano y las pocas horas de recuperación que tendrán los de Celades el domingo, a las cinco de la tarde, en el estadio de La Cerámica. Curiosamente, ha sido en el Villarreal, que llegará a la cita con tres días más de descanso, desde donde se ha alzado la voz por que la Liga fije un partido en la zona del Mediterráneo a tan temprana hora de la tarde.

El centrocampista amarillo Vicente Iborra comentó en rueda que desea que el partido con el Valencia se desarrolle con normalidad, a pesar de que cree que la hora del partido, las 17:00, es peligrosa para los futbolistas de uno y otro equipo por las altas temperaturas de finales de junio. De hecho, para esa franja se espera que el termómetro oscile en Vila-real el domingo entre los 27 y 30 grados centígrados. «No sé los motivos para poner el partido a las cinco de la tarde, lo que sí sé es que es un horario peligroso. No lo vamos a negar y ni esconder, pero no podemos hacer nada, ya que no somos nosotros los que ponemos esos horarios. A partir de ahí, nos tocará afrontarlo de la mejor manera posible y, rezaremos que no pase nada. Esperemos que a nadie le pase nada y que sea un partido como cualquier otro», dijo el de Moncada.

En ese sentido, reconoció que ahora los partidos y las condiciones en que se juegan son muy distintas. «Las condiciones son más duras, ya que las temperaturas son altas, los descansos son menos y los esfuerzos mayores, pero esperamos seguir igual que hasta el momento y poder llegar al final de temporada bien para afrontar los objetivos», apuntó en una rueda de prensa telemática con los periodistas. «Estamos bien, ya que si los resultados acompañan es más fácil todo. Se lleva mejor el cansancio, ya sea mental o físico. Sabemos lo que tenemos que hacer cada partido, y sabemos lo que debemos hacer después de cada partido. Tenemos que descansar lo mejor posible, alimentarnos lo mejor posible y estar lo mejor preparados para el partido siguiente», añadió.

Las palabras de Iborra evidencian la dificultad añadida que tendrá el Valencia CF, uno de los tres equipos de la competición más perjudicado por los horarios que ha marcado la Liga hasta la jornada 35. Según el análisis que publicó hace unos días en las redes Manu Carrasco, especialista universitario en Gestión Deportiva, Eibar, Real Sociedad y el Valencia –los tres por encima de las 100 horas– son los conjuntos del torneo que mayor déficit de reposo acumularán con respecto a sus rivales desde que volvió el fútbol español hasta la mencionada fecha 35.

Los de Celades se presentarán a esa jornada 35 para medirse al Valladolid con un desfase de 104 horas menos que el tiempo de descanso acumulado por Madrid, Osasuna, Eibar, Villarreal, Athletic y Granada antes de vérselas con los de Mestalla. En ese periodo, precisamente, será el Sevilla el club más beneficiado con un extra de reposo de 110 horas.

Asimismo con estos nuevos horarios, la Liga se ha saltado varias veces el límite de descanso que debe imperar –por acuerdo con AFE– de 72 horas perjudicando hasta a ocho equipos. Entre ellos, el Valencia destaca entre los agraviados. No se cumplieron los tres días desde el jueves en Valdebebas (22:00) al domingo contra Osasuna en València (19:30), ni tampoco se cumplirán entre los duelos con el Eibar, el jueves (19:30), y el derbi de Vila-real (17:00). El Valencia llegará solo con un descanso de 69,5 horas por las 141,5 de los amarillos, que jugaron el lunes con el Sevilla.