"No temo por la destitución, me siento capacitado"

El técnico del Valencia CF, Albert Celades, ha afirmado en rueda de prensa que no teme por una destitución y ha asegurado que se siente "capacitado" para revertir la situación. El entrenador valencianista ha reconocido que el Villarreal ha sido mejor, que las sensaciones son malas y que han generado en ataque "muy poco" para ganar en un campo como La Cerámica. Celades, en la misma línea que en la rueda de prensa prepartido ha defendido a los jugadores. Cree que no ha sido un problema de actitud y reconoce que "sigo teniendo mucha fe en el equipo porque así me lo han demostrado durante todo el año". Estas fueron sus respuestas en sala de prensa y en Movistar:

¿Cómo defines el partido del Valencia y su situación actual que atraeviesa?

No hemos hecho un buen partido, el Villareal ha sido mejor que nosotros, llevamos dos derroras seguidas fuera de casa y sin duda que las sensaciones no son las mejores.

El Valencia lleva dos partidos sin disparar a puerta. ¿No es un dato preocupante?

Sin duda que no es un buen dato. No hemos hecho un buen partido, hemos generado poco para ganar aquí, aunque hay un rival que lo ha hecho muy bien. Hemos hecho demasiado poco para ganar en un campo como este. Hemos generado muy poco, como en Eibar y así es muy difícil.

¿Se ve capacitado como entrenador del Valencia para sacar esto? ¿Teme una destitucion?

No temo nada y por supuesto si me siento capacitado.

¿Ha faltado actitud en ciertos jugadores?

No considero que haya sido así, el rival ha sido mejor que nosotros, pero no ha sido una falta de actitud, venimos de hacer un esfuerzo grande y aunque no es una excusa hemos llegado con desigualdad en el descanso, hacía mucha calor, nos duraba poco el balón, y ellos han tenido mucha efectividad, no queda otra que recuperarnos porque en tres días tenemos otro partido.

Ayer decía que no piensa en dimitir, pero viendo los resultados este año ¿no se lo vuelve a plantear?

Hice una rueda de prensa y sigo manteniendo lo mismo.

¿Por qué tapa usted a los futbolistas? Porque hoy no le han defendido en el campo.

Porque así lo pienso, no creo que haya sido un problema de actitud, han sido mejores que nosotros y no lo veo un problema de actidud.

Ha dicho Jaume Costa que era momento de dejar de ser nombres y ser hombres... ¿Se esperaba el partido de Maxi después de todo lo que ha pasado?

Respecto a Maxi y todos nos hubiera gustado que todos hubieran tenido una mejor actuacion para poder ganar el partido.

¿Entiende a los que piensan que los jugadores se dejan llevar por el proyecto y el entrenador?

Entiendo todas las situaciones pero vivo el día a día con ellos y no tengo esa sensación, sigo teniendo mucha fe en el equipo porque así me lo han demostrado durante todo el año.

Sensaciones malas.

Las sensaciones son malas. Han sido mejores que nosotros. Al final seguramente nos ha faltado un poco de todo. No es solo una cosa. Nos ha costado empezar. En la primera parte no hemos estado nada bien. Nos ha faltado juego, profundidad, llegar al área contraria. Nos han faltado bastantes cosas.

Crisis fuera de casa.

La realidad es que llevamos una temporada muy buena en casa y muy mala fuera de casa. Estamos intentando cambiar esa dinámica. Hoy nos ha costado. Ha hecho mucho calor. No quiero poner ninguna excusa porque la realidad es que ha nsido mejores que nosotros.

Su continuidad.

No temo por mi continuidad. Siento la confianza del vestuario, como ya dije en rueda de prensa. Hoy me quedo con esta derrota que ha sido muy dura. Ahora tenemos que pensar un poco y pensar qué ha pasado. Ahora mismo está todo muy reciente. Estamos pensando en recuperarnos, analizar bien lo que ha pasado.