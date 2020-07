El Cádiz quiere juntar a Negredo y Manu Vallejo

Uno de los objetivos en el mercado del Cádiz CF de cara a la próxima temporada 20/21 en primera división es Manu Vallejo. La idea del club es recuperar al gaditano en calidad de cedido para volver por la puerta grande a la máxima categoría del fútbol español este verano, tal y como publicaba 'Diario de Cádiz'. La entidad andaluza ha hecho un esfuerzo económico importante para cerrar la incorporación de Álvaro Negredo y en las próximas semanas tiene la intención de dirigirse al Valencia para tantear la vuelta de uno de sus emblemas de la casa. El sueño es juntar a Negredo y Manu juntos en una pareja de ataque de Primera.

Manu ya tuvo la oportunidad de salir cedido durante el pasado mercado de invierno. El gaditano, que venía de marcar en el último partido de diciembre contra el Valladolid y empezó el año 2020 lesionado, finalmente se quedó. La idea de Vallejo es esperar a la llegada del nuevo entrenador del Valencia y trabajar desde el primer día por conseguir un rol más importante en el equipo la próxima temporada. La primera ha sido la de su adaptación y la siguiente espera que sea la de su consagración en la categoría. El mercado y la obligación económica del Valencia de desprenderse de jugares importantes como, por ejemplo, los delanteros Rodrigo Moreno o Kevin Gameiro podría beneficiarle en un proyecto sin Champions.

Manu, eso sí, siempre tendrá las puertas abiertas para el Cádiz. Si su continuidad en el Valencia no es posible, todas las partes entienden que no hay mejor destino que el Cádiz en la élite para que Manu siga creciendo con garantía de minutos y la ventaja de no necesitar un proceso de adaptación. Manu ha disputado 13 partidos en su primer año en el Valencia -solo tres titular contra el Real Betis y Granada en dos ocasiones- y ha marcado dos goles en Pucela y Los Cármenes.