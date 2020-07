La última exhibición antes de la revolución

Llegó el momento: Bruno y Cazorla han vestido esta tarde por última vez la camiseta del Villarreal. Y cómo no, han regalado otra exhibición antes de decir adiós. El primero para colgar las botas después de superar una grave lesión y de re-debutar en LaLiga 1128 días después; y el segundo para emprender una nueva aventura en Qatar de la mano de Xavi Hernández. Los últimos destellos de ambos centrocampistas han acaparado gran parte del protagonismo en la cómoda victoria 'grogueta' ante el Eibar (4-0). Fueron sus últimos minutos y la última exhibición sobre el verde antes de ser sustituidos y posteriormente homenajeados por todos los presentes, que hicieron un pasillo.

El choque ante los armeros se ha decidido en los últimos 20 minutos: tiempo suficiente para que Anguissa, tras un soberbio pase de Cazorla, Gerard Moreno y Moi Gómez sentenciaran ante Yoel. A propósito, Gerard Moreno ha anotado un doblete que elevó su cifra personal de goles este curso a los 18, la mayor marca en su trayectoria profesional.



Mensaje, abrazo y firma

Javi Calleja ha sido el tercer protagonista del duelo en Vila-real. La realidad es que el técnico madrileño no seguirá al frente del equipo pese al quinto puesto cosechado y a la clasificación europea, objetivo del curso, tras una temporada de ausencia en competiciones continentales. Unai Emery será el próximo entrenador del Submarino y la firma, tal y como pudo saber SUPER, es cuestión de horas.

De los rumores, que fueron creciendo en los últimos días, se pasó a los hechos. El rostro de Calleja no era el de un entrenador feliz al ver a su equipo jugar bien ya con los objetivos conseguidos. Es más, horas antes del encuentro dejó en uno de sus estados de WhatsApp una frase que generó revuelo. «Un verdadero guerrero no lucha por odio a los que tiene enfrente, sino por amor a los que tiene detrás». Pero si hubo un gesto que destacó fue el abrazo de Anguissa. El centrocampista abrió la lata y corrió todo el campo para celebrar su gol con el técnico madrileño. No fue el único. Todo el equipo acudió a la banda para mostrar su cariño a Calleja.

La decisión ya está tomada. El resultado fue lo de menos, pero el partido en sí marcará un antes y un después. El Villarreal vivió ayer el fin de un ciclo: se van dos leyendas que hicieron grande al club y ahora falta la firma que cambie el rumbo del proyecto desde el banquillo.



Ficha técnica