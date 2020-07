"El Valencia CF no se puede permitir una temporada como hemos hecho"

"El Valencia CF no se puede permitir una temporada como hemos hecho"

Jaume Domènech, portero del Valencia CF, ha sido claro en los micrófonos de Movistar Plus una vez que se ha confirmado que el club no estará la próxima temporada en ninguna competición europea tras haber caído en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla (1-0). "El Valencia CF no se puede permitir una temporada como la que hemos hecho", "es momento de cada uno analice lo que ha hecho y venga con más fuerza porque todos podemos dar más". Estas son algunas de las frases del portero. A continuación, las manifestaciones completas:

-Valoración del partido

Veníamos con la idea de ganar, confiábamos en hacerlo y entrar en Europa, pero no hemos sido capaces de dominar el partido como deberíamos, ni crear ocasiones. El Sevilla ha sido superior y se ha merecido la victoria

-¿Con lo que necesitaba el Valencia, cómo es posible haberlo visto solo con fuerza en los últimos minutos?

No lo sé, ya llevamos tiempo así. Ahora es momento de auto reflexión, de análisis profundo de lo que cada uno ha hecho y volver más fuertes porque el Valencia CF no se puede permitir una temporada como la que hemos hecho

-Día duro para el valencianismo

Sí, muy duro. La temporada ha sido muy irregular, pero se podía arreglar, si ganábamos podíamos meternos en Europa y era acabar de otra manera. Es tiempo de reflexión, esto es un golpe duro, tenemos que venir más fuertes

-Habla de mirarse cada uno a sí mismo

Es muy importante que cada uno se mire a sí mismo y vea que puede hacer porque todos podemos dar más

-¿Qué hay que hacer con vistas a la próxima temporada?

Dentro de lo que pueda hacer un jugador, analizarse y venir con más fuerza. El club tomará las decisiones y tendrá que preparar la próxima temporada