Altético y Juventus se mantienen al acecho

Guardiola es un entrenador líder, que sabe las teclas que tiene que tocar para mejorar al futbolista. Eso es un plus. Diego Pablo Simeone tiene otra sensibilidad, pero su exigencia enriquece también. El City lleva la delantera por Ferran y el jugador prefiere la Premier, pero Juve y Atlético están pendientes, por si la negociación se cae.

El interés de los colchoneros no es nuevo, pero si su profundidad: hay algo más que un ofrecimiento. El Cholo busca algo distinto para la banda, velocidad en transición, potencia, uno contra uno y centro, también gol. Por eso recuperó a Carrasco en enero. Ferran es una oportunidad de mercado única y el Atlético está ahí, al acecho. La Juve también lo considera para reformar las bandas, aunque no es primera opción y deben hacer balance: quién sale y quién entra en las bandas, que pretende reforma. El Valencia era consciente de lo que estaba pasando, pero no ha sabido reaccionar.